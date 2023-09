Italgas porta a Latina l’ultima tecnologia per il controllo delle perdite

LATINA – Questa mattina Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale, ha presentato al sindaco e al vicesindaco di Latina una tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas, Picarro Surveyor, che verrà utilizzata sul territorio a partire da lunedì 18 settembre.

“Con questo sistema Italgas va ad effettuare un’incisiva azione di prevenzione – ha dichiarato la prima cittadina Matilde Celentano -. Il metodo consiste in una sofisticata tecnologia che, rispetto a quelle tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo”. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione). Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come, ad esempio, le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri). Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.

“Attraverso la tecnologia di Picarro Surveyor, che si basa su sensori posizionati su auto di servizio, è possibile rilevare perdite di gas ad ampio raggio e di intervenire tempestivamente – ha aggiunto il vicesindaco Carnevale -. Si tratta di un passo importante che permetterà a Italgas di tenere sotto controllo il territorio per prevenire i rischi derivanti da eventuali perdite di gas”.

