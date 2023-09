Si rifiuta di pagare l’albergo e minaccia la proprietaria: arrestato a Formia

FORMIA – Ha occupato una stanza d’albergo rifiutandosi di pagare quanto dovuto e all’arrivo dei carabinieri, mentre era ancora in camera abusivamente dopo aver avuto una discussione con la proprietaria dell’hotel che gli aveva chiesto di saldare il conto, per lui sono scattate le manette. Il protagonista è un 51enne del posto e per lui l’accusa è pesante: estorsione.

I fatti risalgono al 13 settembre scorso quando, dopo una chiamata al 112, sul posto erano intervenuti i militari della Sezione Operativa del N.O.RM. del Comando Compagnia di Formia appurando che un uomo aveva minacciato la proprietaria della nota struttura ricettiva per evitare il pagamento della camera presa in affitto. Era stata proprio la donna a chiedere l’intervento dei carabinieri e al loro arrivo l’uomo era ancora in camera dove si trovava dalla sera precedente.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Cassino.