Uisp Latina, i riparte domenica con la “Corsa del Centenario”

Dopo la breve pausa estiva il Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” riparte alla grande con un prestigioso appuntamento nel capoluogo: la 13ª edizione della “Maratonina Azzurra”, organizzata dalla 4ª Brigata in concorso con il 70° Stormo e in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Latina. In realtà la gara è stata ribattezzata quest’anno come “ Corsa del Centenario”, rientrando tra le celebrazioni in programma per il centesimo anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Per l’occasione il Generale di Brigata Sandro Sanasi, affiancato dallo staff coordinato dal T.Col. Roberto Rondoni e dal 1° Luogotenente Sergio Acquaviva, in qualità di Comandante di Presidio Militare, ha pensato di coinvolgere quest’anno, nella manifestazione sportiva, sia la 4ª Brigata di Borgo Piave sia il 70° Stormo con sede al “Comani” di Latina Scalo.

Lo start scatterà domenica 17 settembre alle 9.30 dal cuore della città, in piazza del Popolo, ed il serpentone di podisti sarà preceduto da un corteo di auto storiche dell’associazione “Class”, presenti per dare ulteriore fascino all’evento. I partecipanti alla gara, dopo la partenza, raggiungeranno prima le cosiddette “Casermette”, attraversando via Piave e, dopo aver percorso un tratto all’interno della base della 4ª Brigata, si dirigeranno verso via Chiesuola, attraverseranno l’Appia, per arrivare infine al traguardo previsto all’interno del 70° Stormo, percorrendo la distanza finale di 13,5 km. Lungo il percorso ci saranno tre punti ristoro, al km 5, al km 9 e al traguardo.

Ai partecipanti sarà riservato un pacco gara con la t-shirt tecnica commemorativa “100AM” e a coloro che si classificheranno verrà consegnata una speciale medaglia, dedicata al centenario. Di notevole rilievo anche il capitolo premiazioni: ci saranno riconoscimenti per le prime cinque società sportive, per i primi tre atleti e atlete arrivati della classifica generale, per i primi tre di ogni categoria partecipante e per i primi tre atleti e le prime tre atlete dell’Aeronautica Militare.

Le iscrizioni, aperte fino alle 19 del 15 settembre, consentiranno all’organizzazione di confermare la sua storica propensione verso le finalità benefiche: tutto il ricavato, infatti, sarà devoluto all’AIRC nell’ambito del progetto “Un dono dal cielo”. La 4ª Brigata Aerea Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo ed il 70esimo Stormo dell’aeroporto “Comani” hanno anche previsto due ulteriori iniziative, a favore dei podisti ma anche di tutti coloro che vorranno scoprire, o riscoprire, l’affascinante mondo di una Forza Armata unita in modo indissolubile a Latina e al suo territorio: chi vorrà partecipare alla corsa potrà usufruire di un servizio navetta con partenze dal “Comani” di Latina Scalo dalle 7,45, con l’ultima corsa fissata alle 8,45.

E per finire una bella giornata di sport all’insegna dell’indissolubile unione tra l’Aeronautica e la meravigliosa terra pontina, chi vorrà potrà visitare l’aeroporto militare “Comani” approfittando di un open day che prevede aperture straordinarie al pubblico dei sedimi aeronautici. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito uisplatina.it.