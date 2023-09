“Un canestro per te”: a Pontinia un torneo in ricordo di Francesco Mansutti

PONTINIA – La Virtus Basket Pontinia organizza la I° edizione di “Un canestro per te “, torneo a squadre di pallacanestro in ricordo di Francesco Mansutti, il 26enne cestista di Latina scomparso tragicamente in un incidente avvenuto nell’azienda di famiglia a Cisterna nel mese di marzo.

La manifestazione, che sarà presentata venerdì 15 settembre al palazzetto dello sport di Pontinia, si svolgerà il 22, 23 e 24 di questo mese con il patrocinio di Sport e Salute, del Coni e della Federazione Pallacanestro. Al torneo parteciperanno sei squadre e tra queste tutte quelle in cui il giovane aveva militato.

Francesco – sottolineano dalla Virtus che è stata la sua ultima squadra – è stato uno studente modello e poi un imprenditore di successo innamorato della pallacanestro. Durante la presentazione la dottoressa Martina Telesca parlerà dell’importanza dello sport nel lifestyle e il suo impatto nella salute e nel sociale, tema sempre caro a Francesco, come a tutti noi”.