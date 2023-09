Il Futsal nazionale torna al PalaBianchini grazie al Latina Sport Academy

LATINA – Una realtà composta da giovani pieni di idee ed entusiasmo, capace di riportare a Latina il Futsal nazionale: è il Latina Sport Academy, fresco di ripescaggio in serie B e pronto a debuttare nella prestigiosa cornice del Palabianchini il prossimo 14 ottobre, in occasione del match d’esordio in campionato contro il Leoni Futsal club Acerra. La guida tecnica della serie B maschile sarà affidata ad Andrea Bruzzese,affiancato dal vice Simone Notarsanti. Il Latina Sport Academy proporrà inoltre la squadra femminile in serie D, allenata da Sergio Riondato, e le formazioni giovanili: Under 19 nazionale, Under 15 Elite guidata da Riccardo Latorre e Under 17 Elite allenata da Emanuele Zamparelli. Lorenzo Morbidelli, inoltre, curerà la preparazione dei portieri. Il ruolo di direttore sportivo e responsabile del settore giovanile è stato affidato a Gianfranco Salerno, con esperienza quinquennale nel massimo campionato nazionale. Ai team manager Valerio Pegorin, Loredana Florio e Daniele Addonisio spetterà il compito di coadiuvare l’impegno dei singoli tecnici. Tutti questi protagonisti saranno presentati ufficialmente domenica 17 settembre alle 18.45 a Villa Inkanto, il centro eventi di Strada Acquaviva, a Latina. Sarà l’occasione per conoscere tutti i retroscena di questo avvincente ed ambizioso progetto.