Arrestato per droga, Cristian De Rosa, 28 anni, diventa sorvegliato speciale e dovrà trovarsi un lavoro

LATINA – “Vive abitualmente con i proventi di attività delittuose ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza pubblica”. Con questa motivazione è stata irrogata oggi a Cristian De Rosa, 28 anni, di Latina, la misura della sorveglianza speciale. Il provvedimento, notificato dai carabinieri del Reparto operativo del Nucleo investigativo di Latina, è stato emesso dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale di Roma su richiesta della procura di Latina.

Il giovane, figlio di Giulia De Rosa, era stato arrestato il 1° marzo scorso insieme con sua madre nel corso di un’operazione dei militari dell’Arma per detenzione e spaccio di stupefacenti, nella zona del cimitero, nel Kennedy dove la famiglia vive in un alloggio popolare dell’Ater. Nella stessa occasione erano stati notificati gli obblighi di firma alle sorelle del ragazzo.

L’attività di indagine – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Latina – ha consentito di dimostrare che il 28enne, fin da quando era giovanissimo, si è dedicato senza soluzione di continuità a reati in materia di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il suo primo arresto risale al 2019, nell’ambito dell’operazione Scudo, condotta sempre dai carabinieri, sulle attività di spaccio proprio nella zona di residenza di del ragazzo.

Secondo quanto previsto dalla misura, Cristian De Rosa, per due anni non potrà allontanarsi da Latina, non uscire di casa di notte (tra le 21 e le 7), dovrà cercare immediatamente un lavoro e non frequentare soggetti gravati da condanne o sottoposti a misure di prevenzione.