Calcio a 5, arrivato il giorno del debutto per il Latina Sport Academy

LATINA – E’ arrivato il momento tanto atteso per il Latina Sport Academy. Domani (sabato 14 ottobre) alle 18 il club nerazzurro farà il suo debutto nel prestigioso palcoscenico della serie B nazionale maschile di calcio a 5 e muoverà i suoi primi passi ufficiali nella location più ambita e più rappresentativa, il PalaBianchini. Avversari di turno di capitan Chinchio e compagni saranno i Leoni Acerra, formazione di categoria con diversi elementi di spessore tra le sue file. La squadra pontina ha lavorato a lungo per preparare a dovere l’esordio in campionato: dal raduno estivo, scattato lo scorso 28 agosto, mister Andrea Bruzzese ha voluto vedere all’opera il suo gruppo in diversi test, rivelatisi estremamente preziosi per creare il giusto amalgama e per acquisire schemi e meccanismi tattici. L’ultima amichevole, in particolare, è stata un importante banco di prova: si è giocato il 6 ottobre al PalaLavinium contro la quotata Fortitudo Pomezia, candidata a recitare un ruolo da protagonista nella massima serie, e il Latina Sport Academy ha ben figurato mettendo in mostra un’apprezzabile compattezza e delle ottime trame di gioco. Tutto questo dovrà essere messo in pratica domani, potendo contare magari sull’apporto del pubblico, agevolato anche dall’ingresso libero: una formazione che rappresenta la città e ne indossa i suoi colori attende una grande risposta degli spalti nel giorno della sua prima ribalta di caratura nazionale.

Dello stesso avviso si è detto Andrea Bruzzese, al suo esordio come mister in una competizione che in passato lo ha visto protagonista come calciatore:

“Giochiamo con i colori della nostra città e ci aspettiamo un caloroso sostegno dagli spalti, in una cornice affascinante come quella del PalaBianchini. Vogliamo dimostrare di meritare tutto questo e non vediamo l’ora di scendere in campo. Acerra è un avversario tignoso con diversi elementi di valore, mi aspetto una gara agonisticamente intensa ma confido in una risposta di carattere da parte dei miei ragazzi: siamo una squadra giovane ma completa in ogni reparto e vogliamo prenderci le nostre soddisfazioni. Invitiamo tutti ad assistere alla partita, comprese le altre società del nostro territorio”.