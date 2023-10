Raid in casa della ex, il figlio la picchia e apre la porta al padre, poi prendono la tv. La donna in prognosi riservata

FORMIA – Una 35enne di Formia è ricoverata all’ospedale Dono Svizzero in prognosi riservata dopo una violenta aggressione subita da parte di un ex che facendosi aiutare dal padre voleva riprendersi la televisione a casa della donna. I fatti ieri sera (18 ottobre) quando i due uomini, di 56 e 29 anni, entrambi residenti a Formia, e conosciuti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’accusa di rapina in abitazione, lesioni aggravate e violazione di domicilio aggravato.

I FATTI – Il più giovane, nel pomeriggio di mercoledì, forzando una finestra è entrato in casa della donna mentre lei riposava e dopo averla sorpresa l’ha aggredita con calci e pugni colpendola ripetutamente anche con il casco, lanciandole contro una friggitrice e il telecomando della tv (nella foto gli oggetti dell’aggressione repertati dai carabinieri e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria). Al culmine dell’aggressione, dopo averla stordita, il 29enne apriva la porta al padre che lo aiutava a portare via il televisore, quindi i due si dileguavano. La vittima veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata in ospedale dove i medici si sono riservati la prognosi.

Le immediate indagini dei carabinieri della Stazione di Formia hanno appurato che il ragazzo aveva avuto una relazione sentimentale con la vittima, interrotta diversi mesi prima. Arrestato poco dopo i fatti, il giovane ha trascorso la notte nella camera di sicurezza in attesa di essere trasferito nel carcere di Cassino, mentre il padre è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Cassino.

I carabinieri hanno recuperato l’oggetto della rapina e la tv sarà restituita alla donna.