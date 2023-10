LATINA – Allerta gialla per vento è quanto prevede il dipartimento della Protezione Civile che ha emesso per il Lazio un bollettino di condizioni metereologiche avverse a partire da venerdì 20 ottobre mattina e per le successive 24-36 ore. Sul Lazio si prevedono in progressiva estensione venti meridionali con raffiche da burrasca a burrasca forte.