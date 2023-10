Giro dell’Agro Pontino, domenica ultima tappa a Terracina

TERRACINA – In arrivo la 17esima ed ultima tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” 2023. Domenica 15 ottobre sarà protagonista il territorio di Terracina con il 13esimo Memorial Davide Giuliani curato dalla Asd Terracina Cycling.

“Ultima gara di questa stagione 2023 e per salutarla come si deve ci affidiamo all’asd Terracina Cyclyng di Gianluca D’Amico – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Il XIII Memorial Davide Giuliani rappresenta un’altra classicissima da non perdere. Questa volta su percorso totalmente inedito nella prima periferia del Comune di Terracina. Circuito pianeggiante iniziale ed arrivo in salita, ultima chance per chi vuole lasciare il segno nel giro 2023”.

Il ritrovo per il gruppo è fissato alle 7 presso il Simple By Bar Milano in piazzale Aldo Moro – Terracina. La partenza sarà data dal direttore di gara alle ore 9.

Saranno 70 i km da percorrere, suddivisi in quindici giri più tratto finale. Il percorso: trasferimento in turistico sul tracciato di gara. Poi si parte con Via Scifelle – Via San Silviano – Via Croce San Silviano – Stradone della Valle – Via Scifelle da ripetersi quindici volte. Al 15° giro: Via Monticchio – Via Casaletti – arrivo presso Edil Cave Terracina.

Per tutti gli aggiornamenti seguire i canali dedicati, sulle pagine facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino e sul sito opeslatina.it.