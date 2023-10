Sconfitta per la Benacquista Assicurazioni Basket Latina

LATINA – Niente da fare al Palabianchini per la Benacquista assicurazioni Basket Latina che perde contro il Cantù. La Benacquista ha giocato una partita difficile contro un avversario, l’Acqua San Bernardo Cantù, dalle indubbie qualità tecniche e fisiche. Meritevole da parte degli uomini di Coach Di Manno la buona reazione avuta nell’ultimo quarto, quando i nerazzurri sono riusciti a giocare con maggiore fluidità, non si sono dati per vinti e hanno recuperato un divario, che in alcuni tratti di gara è arrivato a 30 punti di distacco (71-41 al 27′). Il risultato finale 70-81, che ha visto la vittoria della squadra ospite, abile nel rimanere sempre in vantaggio, è accettabile tenendo conto del calibro della corazzata che è scesa sul parquet del PalaBianchini.

Gara da archiviare in tempi rapidissimi, perché domenica Capitan Fall e compagni scenderanno di nuovo in campo e la concentrazione dovrà essere ai massimi livelli per affrontare la prima di due trasferte consecutive. I pontini, infatti, affronteranno a domicilio prima Rieti e poi Milano. Un calendario certamente non semplice in questo mese di ottobre, ma non vi è dubbio che la Benacquista continuerà a impegnarsi per riuscire a smuovere il proprio punteggio nella classifica del girone verde del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il prossimo appuntamento è per domenica 15 ottobre 2023 alle ore 18:30 al PalaSojourner, dove i nerazzurri affronteranno a domicilio la Real Sebastiani Rieti in occasione della quarta giornata del Campionato.