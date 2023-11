Bonus trasporti, c’è anche la Csc Mobilità di Latina

LATINA – È partito il click day per ottenere il bonus trasporti, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Prevedibile il super afflusso che lo ha mandato in tilt.

Nella giornata di oggi, fino a esaurimento delle risorse a disposizione, le persone fisiche con un reddito entro i 20mila euro possono richiedere il contributo per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi o annuali. Il bonus, che può arrivare fino a 60 euro, deve essere utilizzato acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Come chiarito sul portale del Ministero, il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o carta d’identità elettronica e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

“Tra i gestori attivi c’è anche Csc Mobilità, ovvero la società che si occupa del trasporto pubblico locale per il Comune di Latina – dichiara l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco -. Richiedere il bonus, dunque, è un’opportunità anche per tutti i cittadini di Latina che si muovono con i mezzi pubblici o hanno intenzione di cominciare a farlo”.