Impianto a biometano a Casal delle Palme, sopralluogo delle commissioni Ambiente e Urbanistica

(l’immagine da google maps)

LATINA – La richiesta di realizzare un impianto a biogas a Borgo Carso è stata al centro della riunione congiunta delle commissioni urbanistica e ambiente, presiedute entrambe dal consigliere comunale e presidente della Commissione urbanistica Roberto Belvisi, per l’indisponibilità di Alessandro Porzi.

I membri della commissione hanno svolto un sopralluogo conoscitivo incontrando anche i residenti che hanno espresso contrarietà al progetto della Neoagroenergie srl motivandone le ragioni. le principali sono l’esistenza di importanti piantagioni di kiwi e di altri frutti nell’area di Casal delle Palme e una viabilità insufficiente.

“L’amministrazione ha discusso il delicato argomento dapprima in commissione, per poi spostarsi sul terreno dove dovrebbe realizzarsi l’impianto – racconta il presidente Belvisi – . L’indirizzo dell’amministrazione è quello di tutelare la salute dei cittadini e di salvaguardare il territorio, ma va detto oggettivamente che si sono riscontrate delle difficoltà burocratiche affinché il lavoro dell’azienda possa procedere” ha specificato Belvisi. Infatti, sostanzialmente a oggi la pratica troverà difficoltà a essere firmata, perché gli uffici stanno verificando le distanze tra il futuro impianto e le strutture abitative preesistenti; non solo, la polizia municipale ha riscontrato anche il mancato inizio dei lavori da parte dell’azienda, il che potrebbe portare la Pas a decadere proprio perché dopo un anno si è ancora fermi. Ricordiamo che la domanda da parte della società era stata presentata nell’ottobre 2022 attraverso la procedura semplificata denominata PAS (Procedura Abilitativa Semplificata, strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili), per realizzare un impianto biogas sotto la potenzialità pari a 500 Smc/h. In questi casi la procedura prevede che il progetto non va avanzato in Conferenza di servizi ma direttamente all’amministrazione comunale dove insiste il terreno dove dovrebbe sorgere l’impianto”.

Unanime dunque da parte di maggioranza e opposizione la richiesta di approfondimenti e riscontri necessari prima di esprimersi.

Il capogruppo e consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta torna a ribadire l’esigenza di dotare il capoluogo di un apposito regolamento che possa imporre regole certe: “È importante portare a compimento in tempi celeri l’approvazione del regolamento a disciplina della realizzazione e del funzionamento sul territorio di impianti a biogas, biomasse, biometano e di qualsiasi struttura di trattamento di rifiuti e produzione di energia. Solo dotando il Comune di tale strumento sarà possibile fissare regole, prescrizioni e vincoli atti a garantire l’iniziativa economica contestualmente agli interessi della collettività, inclusi la tutela ambientale e della salute pubblica, come sancito dall’art. 41 della Costituzione italiana. Tale regolamentazione servirà ad individuare le zone da preservare e quelle idonee ad ospitare tali impianti, fornirà indicazioni sulla distanza dalle abitazioni, dalle scuole, dai centri d’aggregazione e dai campi agricoli e imporrà limiti da rispettare in ordine alla viabilità dei territori. Ma soprattutto consentirà agli uffici comunali di valutare compiutamente ogni singola richiesta autorizzativa pervenuta all’Ente. Come capogruppo della Lega continuerò la battaglia che da anni porto avanti in difesa del territorio e della sua popolazione, nel rispetto della sua forte vocazione agricola, dei sacrifici dei nostri avi e pure delle future generazioni, che hanno diritto di ereditare una terra sana capace di dare un forte impulso al comparto dell’agroalimentare, oggi apprezzato in tutta Italia e anche oltre”.