Femminicidio e violenza di genere, l’on Martina Semenzato a Latina

LATINA – L’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione Bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, ha incontrato questa mattina in aula consiliare la sindaca di Latina Matilde Celentano, gli assessori, le consigliere donne, i capigruppo e una rappresentanza dell’intero consiglio comunale. Presente anche la Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni.

“Ringrazio, a nome dell’amministrazione che rappresento, l’onorevole Semenzato per il lavoro che svolge a tutela di tutte le donne, troppo spesso vittime di situazioni drammatiche che ci lasciano addosso la sensazione che si sarebbero potute evitare – ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano -. So che Latina è una città a lei cara e che il centro antiviolenza presente sul territorio è stato uno dei primi che ha visitato una volta avuto l’incarico da presidente della commissione, che è bicamerale ed è quindi composta sia da deputati che da senatori. Il lavoro svolto da Semenzato e quanto riferito oggi nell’aula consiliare può essere di spunto, per tutti noi che abbiamo un ruolo all’interno di un’amministrazione e siamo riconosciuti come punti di riferimento dai cittadini, per comprendere in che modo lavorare e combattere i dati raccapriccianti che ci presenta la cronaca ogni giorno. Dobbiamo promuovere un cambiamento culturale e trovare strumenti concreti perché le donne siano protette, ma soprattutto siano autonome. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione e occuparci di violenza di genere prima che di femminicidio e costruire una comunità dove le donne siano autonome da ogni punto di vista, come testimoniato dall’onorevole Semenzato. Infine le donne devono sapere che hanno istituzioni, centri antiviolenza, associazioni e centri di ascolto a cui fare riferimento per uscire da meccanismi tossici che, sempre più spesso, sfociano in atti di violenza. Questo è quello su cui ci dobbiamo focalizzare, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Grazie di nuovo all’onorevole Semenzato per essere stata con noi affrontando un tema caro alla nostra amministrazione”.