Il Latina calcio a Giugliano per il secondo turno della Coppa Italia

LATINA -Mercoledì 8 novembre alle 16,15 il Latina calcio 1932 sarà impegnato a Giugliano per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. I campani si sono qualificati battendo ai rigori il Benevento, i pontini sono passati regolando di misura la Casertana. E anche domani sarà una sfida a eliminazione diretta: chi la spunterà affronterà la vincente del match tra Pescara e Pineto. Mister Di Donato ha detto che schiererà alcune seconde linee: “Giocheranno i ragazzi che stanno giocando meno”, ha detto il tecnico in apertura della conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sala stampa Amodio dello stadio Francioni.