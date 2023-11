Basket, Benacquista Latina sconfitta in casa dal Vigevano per 66-91

LATINA – Una domenica da dimenticare quella della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ha ceduto all’Elachem Vigevano sul punteggio di 66-91. La squadra, diretta concorrente in classifica dei nerazzurri, non ha incontrato alcuna difficoltà al Palabianchini dove i pontini speravano in una vittoria davanti al proprio pubblico.

«È stata una prestazione imbarazzante, io per primo mi assumo le responsabilità, i giocatori si assumeranno le loro – sono state le parole del capo allenatore Giuseppe Di Manno al termine dell’ottava giornata di campionato – Non siamo mai entrati in partita, abbiamo approcciato malissimo, peggio del solito, e per una squadra che si deve salvare, e reduce dall’unica vittoria della stagione, questa è una cosa inaccettabile. Ci siamo sciolti alla prima difficoltà, non facendo mai canestro e, soprattutto, non reagendo in difesa e lasciando Vigevano tiri facili. Questa cosa, ripeto, per una squadra che si deve salvare, non si può accettare»