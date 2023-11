Il prossimo 2 dicembre a Priverno le premiazione del Premio Camilla

FOSSANOVA – Il prossimo 2 dicembre, nella all’Auditorium dell’Infermeria dei Conversi, nel Borgo di Fossanova, sei donne verranno insignite del Premio Camilla- Città di Priverno, nella sua edizione ordinaria 2023.

Il Premio dedicato alla regina volsca Camilla, nato per testimoniare e valorizzare le donne che si distinguono con le loro azioni nei campi delle arti, del volontariato, del giornalismo, dell’istruzione, delle imprese e delle istituzioni, a partire da questa edizione, sarà rappresentato da un gioiello firmato dal prestigioso brand Boccadamo, che ne impreziosirà il già elevato valore simbolico.

Il riconoscimento del merito e la valorizzazione della figura femminile sono posti alla base di una cultura che vuole promuovere e diffondere, soprattutto tra i giovani, l’educazione al senso dell’impegno e alle differenze di genere, al fine di contribuire all’affermazione della donna in ogni campo, secondo i suoi desideri, le sue inclinazioni e le sue capacità, accanto all’uomo, nel riconoscimento e nel rispetto reciproci.

Il Premio Camilla – Città di Priverno, coinvolge per la sua realizzazione tante iniziative e nella Cerimonia di premiazione di quest’anno, saranno ospitate due autorevoli e prestigiose realtà del mondo della moda made in Italy, Boccadamo Gioielli e Mario Dice, che sfileranno con le loro ultime collezioni.

Su un palco, teatro di emozioni, anche quest’anno, saranno protagonisti la bellezza dei luoghi, l’orgoglio della nostra storia, il talento delle donne, l’arte e la creatività italiane, esempi di traguardi importanti, raggiunti attraverso la competenza, l’impegno e la passione.

I NOMI DELLE VINCITRICI EDIZIONE 2023…Perché non esiste una sola figura di Donna ma, tanti volti, dell’essere Donna nella società

La Commissione Giudicatrice, presieduta dal giornalista Lidano Grassucci, si è riunita il 16 novembre alle ore 15,00, presso la sede del Palazzo Comunale, per valutare le candidature pervenute e per individuare le sei vincitrici, una per ognuna delle diverse sezioni previste.

Si tratta di sei donne, molto diverse tra loro, ma accomunate da un grande impegno che, attraverso la loro professione o nel volontariato, produce ricadute fortemente positive nella vita pubblica.

Famose al grande pubblico o espressione di contesti locali, tutte costituiscono degli esempi di straordinaria partecipazione che, così come vuole la mission del Premio, testimoniano il valore della donna nei diversi ambiti del sociale.

Rimandiamo alla Cerimonia del 2 dicembre per conoscere le motivazioni che hanno portato all’individuazione di ognuna delle vincitrici, anticipandone, intanto, i nomi.

Hanno vinto Livia Turco, per la Sezione “Politica e Istituzioni”, Rosella Tacconi, per la Sezione “Istruzione e Formazione”; Emanuela Coccia, per la Sezione “Impresa e Professioni”; Melania Maccaferri, per la Sezione “Arte e Cultura”; Silvia Vecchi, per la Sezione “Comunicazione e Giornalismo”, Nicoletta D’Erme, per la Sezione “Volontariato, Associazionismo e Sport”.