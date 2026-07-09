SPORT
Latina Basket, confermato il playmaker Edoardo Di Emidio
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket riparte da una delle certezze della scorsa stagione. Il playmaker Edoardo Di Emidio continuerà infatti a vestire la maglia nerazzurra anche nel campionato 2026/2027. Classe 1993, Di Emidio è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione, disputando tutte le 36 gare della regular season e risultando il miglior assist-man della squadra. Il playmaker ha chiuso il campionato con una media di 7 punti, 3,2 rimbalzi e 3,4 assist a partita, confermando il proprio rendimento anche nei playoff. Oltre ai numeri, la società ha voluto sottolineare il contributo offerto dal giocatore in termini di esperienza, equilibrio e leadership all’interno dello spogliatoio. La conferma rappresenta un segnale di continuità nel progetto tecnico della Benacquista Latina Basket, che ripartirà da uno dei suoi punti di riferimento.
SPORT
Europeo Under 18 Maschile Cev 2026, si parte: a Cisterna dal 7 al 15 luglio
Tutto pronto al Palasport di via delle province: oggi 7 luglio prende il via Campionato Europeo Under 18 Maschile Cev 2026. Al via sedici nazionali, suddivise in due gironi da otto squadre ciascuno. Cisterna ospita tutte le gare della Pool II, un raggruppamento di altissimo livello tecnico nel quale spicca la presenza della Francia, campione d’Europa in carica. Insieme ai transalpini scenderanno in campo Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Romania e Olanda, dando vita a un calendario ricco di sfide spettacolari e di grande interesse tecnico. L’ingresso sarà gratuito. L’altra metà del torneo si gioca invece a Porto San Giorgio, sede della Pool I, dove saranno protagoniste Italia, Polonia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Slovenia e Islanda. Al termine della fase a gironi saranno le prime due classificate di ciascun raggruppamento ad accedere alla fase finale, che si svolgerà a Porto San Giorgio e assegnerà il titolo continentale.
Il programma della Pool II
7 luglio: ore 12.30 Olanda-Romania, ore 15 Francia-Bulgaria, ore 17.30 Germania-Belgio, ore 20 Spagna-Repubblica Ceca.
8 luglio: ore 12:30 Bulgaria-Germania, ore 15 Romania-Repubblica Ceca, ore 17:30 Belgio-Olanda, ore 20 Spagna-Francia
9 luglio: ore 12:30 Romania-Belgio, ore 15 Olanda-Bulgaria, ore 17.30 Francia-Repubblica Ceca, ore 20 Germania-Spagna
10 luglio: riposo
11 luglio: ore 12:30 Repubblica Ceca-Belgio, ore 15 Francia-Germania, ore 17.30 Belgio-Bulgaria, ore 20 Spagna-Olanda
12 luglio: ore 12:30 Germania-Repubblica Ceca, ore 15 Francia-Olanda, ore 17.30 Belgio-Bulgaria, ore 20 Romania-Spagna
13 luglio riposo
14 luglio: ore 12:30 Germania-Olanda, ore 15 Repubblica Ceca-Bulgaria, ore 17:30 Francia-Romania, ore 20 Spagna-Belgio
15 luglio: ore 12.30 Francia-Belgio, ore 15 Germania-Romania, ore 17.30 Repubblica Ceca-Olanda, ore 20 Bulgaria-Spagna
Ogni gara della prima giornata, sarà preceduta da un minuto di silenzio per ricordare la memoria di Willner Rivas, della moglie Mariangel e del figlio Theo, vittime del terremoto in Venezuela.
SPORT
Zhero Triathlon Latina protagonista agli Italiani Youth con Maria Bertesteanu, Matteo Carturan, Viola Formaggio e Alessandro Bianchi
LATINA – Giovani atleti del Triathlon crescono a Latina. Sono quelli di Zhero Triathlon Latina, protagonisti ai Campionati Italiani Youth disputati a Lovadina, in provincia di Treviso, impegnati sia nelle prove individuali e sia nella spettacolare Mixed Relay. Accompagnati dal coach Alessio Lucon, i quattro portacolori del club pontino, Maria Bertesteanu, Matteo Carturan, Viola Formaggio e Alessandro Bianchi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, hanno affrontato venerdì i Campionati Italiani individuali delle categorie Youth A e Youth B.
Sabato è stata invece la volta della Mixed Relay, una delle gare più spettacolari del programma. Ciascun atleta ha completato un mini triathlon composto da 300 metri di nuoto, 10 chilometri di ciclismo e 2,5 chilometri di corsa, contribuendo alla prestazione della squadra in una competizione che ha visto al via le migliori società italiane. La manifestazione si è conclusa domenica con la Coppa delle Regioni, disputata con la stessa formula della staffetta. A rappresentare la Zhero Triathlon Latina è stata Maria Bertesteanu, convocata nella selezione del Lazio insieme ai migliori atleti regionali della categoria.
“Abbiamo scritto, ancora una volta, un piccolo capitolo della storia sportiva della nostra città – commenta il coach Alessio Lucon –. Per la prima volta da quando è stata introdotta la formula della Mixed Relay, una squadra di Latina ha preso parte a questa competizione. È una grande soddisfazione per i ragazzi, per la società e per tutta la nostra città. I nostri atleti hanno dato il massimo, confrontandosi con i migliori giovani triatleti provenienti da tutta Italia, e sono certo che porteranno con sé un importante bagaglio di esperienza per il loro percorso di crescita sportiva”.
La stagione, però, non si ferma. I ragazzi delle categorie giovanili maggiori proseguiranno la preparazione in vista del Triathlon Sprint di Bracciano, ultima prova del Campionato Regionale Lazio. Nel frattempo continua anche l’attività dedicata ai più giovani con lo Zhero Triathlon Training Camp, in programma ogni lunedì e giovedì fino al 30 luglio. L’iniziativa è aperta a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del triathlon, impararne le basi e vivere un’esperienza di sport, divertimento e crescita.
IN EVIDENZA
Arriva anche “Padel in Piazza” ieri al via l’edizione 2026
Ha preso il via ieri, 4 luglio, l’edizione 2026 di “Padel in Piazza – Latina”, la manifestazione che porta nel cuore della città sport, spettacolo e intrattenimento per tutte le età.
Dopo l’apertura del Villaggio dello Sport con il basket, Piazza del Popolo ospita ora anche il padel, protagonista di un ricco calendario di tornei, eventi e iniziative pensate per animare il centro cittadino per tutto il mese di luglio.
L’evento è promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI.
Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche “Burraco sotto le stelle”, un torneo organizzato all’interno del campo di padel per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e rendere la manifestazione un’occasione di incontro e socializzazione aperta a tutte le generazioni.
L’obiettivo degli organizzatori è confermare e superare il successo dello scorso anno, quando l’iniziativa richiamò migliaia di visitatori, trasformando Piazza del Popolo in un grande Villaggio dello Sport.
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