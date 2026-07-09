Latina Basket, confermato il playmaker Edoardo Di Emidio

LATINA – Giovani atleti del Triathlon crescono a Latina. Sono quelli di Zhero Triathlon Latina, protagonisti ai Campionati Italiani Youth disputati a Lovadina, in provincia di Treviso, impegnati sia nelle prove individuali e sia nella spettacolare Mixed Relay. Accompagnati dal coach Alessio Lucon, i quattro portacolori del club pontino, Maria Bertesteanu, Matteo Carturan, Viola Formaggio e Alessandro Bianchi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, hanno affrontato venerdì i Campionati Italiani individuali delle categorie Youth A e Youth B.

Sabato è stata invece la volta della Mixed Relay, una delle gare più spettacolari del programma. Ciascun atleta ha completato un mini triathlon composto da 300 metri di nuoto, 10 chilometri di ciclismo e 2,5 chilometri di corsa, contribuendo alla prestazione della squadra in una competizione che ha visto al via le migliori società italiane. La manifestazione si è conclusa domenica con la Coppa delle Regioni, disputata con la stessa formula della staffetta. A rappresentare la Zhero Triathlon Latina è stata Maria Bertesteanu, convocata nella selezione del Lazio insieme ai migliori atleti regionali della categoria.

“Abbiamo scritto, ancora una volta, un piccolo capitolo della storia sportiva della nostra città – commenta il coach Alessio Lucon –. Per la prima volta da quando è stata introdotta la formula della Mixed Relay, una squadra di Latina ha preso parte a questa competizione. È una grande soddisfazione per i ragazzi, per la società e per tutta la nostra città. I nostri atleti hanno dato il massimo, confrontandosi con i migliori giovani triatleti provenienti da tutta Italia, e sono certo che porteranno con sé un importante bagaglio di esperienza per il loro percorso di crescita sportiva”.

La stagione, però, non si ferma. I ragazzi delle categorie giovanili maggiori proseguiranno la preparazione in vista del Triathlon Sprint di Bracciano, ultima prova del Campionato Regionale Lazio. Nel frattempo continua anche l’attività dedicata ai più giovani con lo Zhero Triathlon Training Camp, in programma ogni lunedì e giovedì fino al 30 luglio. L’iniziativa è aperta a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del triathlon, impararne le basi e vivere un’esperienza di sport, divertimento e crescita.