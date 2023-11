Latina, al via la stagione invernale curata dalla 52nd Jazz

LATINA – E’ tutto pronto a Latina per la nuova stagione invernale curata dalla 52nd Jazz. Cinque mesi, da novembre 2023 a marzo 2024, di grande musica che, come da tradizione, vedrà protagonisti grandi nomi della scena jazz nazionale e internazionale. La stagione debutterà sabato 11 novembre con un grande evento: il concerto di Elisabetta Antonini Quartet, e proseguirà nei prossimi mesi con straordinari artisti come il celebre batterista cubano Horacio “El Negro” Hernandez che si esibirà con Alessandro Altarocca, e poi Danilo Blaiotta, Francesca Tandoi, Luca Mannutza solo per citarne alcuni. Ma tante saranno le sorprese e gli ospiti che impreziosiranno la rassegna.

«Come ogni anno, all’inizio della stagione invernale, ci chiediamo se quella che sta per iniziare sarà migliore delle precedenti, più variegata, interessante o originale. Poi, però, ripercorrendo le vecchie edizioni con gli oltre 140 eventi organizzati, ci rendiamo conto che abbiamo sempre proposto concerti eccezionali e ospitato grandi nomi del jazz. – dichiarano gli organizzatori Erasmo Bencivenga, Nicola Borelli e Giorgio Raponi – Un elenco lunghissimo in cui spiccano personaggi come Bobby Watson, Jacques Morelenbaum, Logan Richardson, Greg Hutchinson, David Kikoski, Chris Cheek, Ray Colom, Joe Sanders, che per noi rappresentano, insieme a molti altri e a pieno titolo, l’élite musicale del jazz e non solo. Alla nascita della nostra associazione, mai avremmo immaginato di poterli avere sul nostro palco ed è forse questa la fiamma che ci fa continuare ad organizzare con passione ed entusiasmo, insieme al gradimento sempre crescente del pubblico che ormai crede nel nostro operato e nelle nostre scelte artistiche».

Anche quest’anno sarà il palco del “Geena” di via Custoza 2 a Latina ad ospitare i concerti della stagione invernale. «Sin dalla prima edizione abbiamo dedicato molta attenzione all’acustica e alla qualità della strumentazione utilizzata sul palco. – spiegano gli organizzatori – Spesso questo aspetto, parlando di concerti nei locali, viene tralasciato, ma per chi come noi ama ascoltare la musica dal vivo è fondamentale avere un’acustica e un ascolto ottimale che permettano agli artisti di poter suonare nella miglior condizione possibile e al pubblico di poter apprezzare ogni dettaglio della performance. La bontà del lavoro è testimoniata dal fatto che tutti gli artisti che abbiamo ospitato hanno apprezzato le nostre scelte, dichiarandosi desiderosi di tornare a suonare sul palco della 52nd Jazz. Per noi non esiste complimento migliore di questo. Un ringraziamento va al Geena, i cui gestori Paolo e Andrea, hanno sin da subito offerto una collaborazione attiva, sempre attenti alle nostre istanze volte a migliorare gli aspetti tecnici, luci e acustica, e sempre bravi nel mettere a proprio agio il nostro pubblico. La squadra è pronta e anche quest’anno ci saranno tante belle sorprese e ospiti di prestigio. Vi aspettiamo, buon jazz a tutti!».

Tutti i concerti iniziano alle ore 18:00.

Anche per questa stagione sarà possibile prenotare e ricevere tutte le info sui concerti e sugli artisti al numero WhatsApp dedicato 350.1843609. Per ulteriori informazioni e per il calendario dei concerti è possibile visitare il sito www.52jazzwinter.it o consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.