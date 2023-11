Latina Calcio, il portiere Cardinali: “Pensiamo a Crotone”

LATINA – Il portiere del Latina Calcio 1932 ha parlato in conferenza stampa del momento dei nerazzurri: “Abbiamo analizzare quanto accaduto nel match di domenica scorsa insieme al mister e la squadra per comprendere gli errori commessi e cercare di non replicarli, adesso però è tempo di pensare solo alla prossima partita, davanti al nostro pubblico, contro il Crotone. Ci troveremo di fronte una formazione di spessore, che ha in rosa giocatori di un certo calibro, ma a fare la differenza come dice spesso il nostro allenatore sarà l’atteggiamento, la concentrazione, la voglia di andare a prendersi un risultato positivo”.

“Fino a questo momento credo sia stata una stagione positiva, ma è fondamentale non abbassare mai la guardia. Sono contento del lavoro svolto, è determinante allenarsi sempre al massimo se si vuole crescere ed è quello che sto facendo quotidianamente. Ad inizio anno nessuno ci dava come squadra in grado di stare tra le grandi e invece abbiamo dimostrato, compresa l’ultima gara di Castellammare, di potercela giocare con tutti a viso aperto. Non credo che stiamo subendo troppi gol, penso che a livello difensivo ci stiamo comportando bene, ma è chiaro che dobbiamo continuare a migliorare le nostre prestazioni.

Al suo terzo anno in nerazzurro, Cardinali esalta le qualità del club. “La nostra evoluzione è sotto gli occhi di tutti, penso che i risultati dimostrano la bontà del lavoro svolto da quando sono arrivato qui. Anche dal punto di vista personale penso di essere migliorato sotto ogni punto di vista. Dal punto di vista tattico, devo essere pronto a tutto, ormai i portieri sono chiamati a giocare bene con i piedi per permettere la costruzione dal basso, un aspetto su cui si concentra molto il nostro allenatore”.

Poi, la conclusione relativa agli obiettivi da perseguire: “Bisogna essere concentrati sul presente, ovvero sul Crotone. C’è una partita alle porte importante e difficile, lavoriamo sodo quotidianamente per farci trovare pronti e conquistare tre punti che ci darebbero un’ulteriore spinta in classifica”.