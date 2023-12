Altri sette chili di droga in casa del corriere di Latina arrestato sull’A1 con 26 kg di hashish

LATINA – Altri sette chili di droga sono stati trovati nell’abitazione alla periferia di Latina dove vive Marco Cacciotti il 36enne sorpreso sulla corsia sud dell’autostrada A1 tra Pontecorvo e Cassino con 26 chili di hashish nascosti in un doppio fondo della Twingo che guidava. E martedì, mentre era in corso davanti al Gip del Tribunale di Cassino l’interrogatorio di convalida del fermo operato dalla polizia stradale, la sezione antidroga della squadra Mobile di Latina diretta dal vicequestore Mattia Falso, ha eseguito una perquisizione in casa dell’arrestato scoprendo un altro grosso quantitativo dello stesso stupefacente. A questo punto anche la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un fascicolo per competenza territoriale.

Le indagini proseguono e dovranno appurare se il ragazzo fosse solo un corriere o un fornitore, e dove fosse diretto lunedì quando sull’autostrada viaggiava con l’ingente quantitativo di hashish. Quello che è certo è che il Gip ha disposto per lui la permanenza in carcere. Durante l’interrogatorio il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere.