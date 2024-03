Il Questore di Latina consegna al Vescovo l’Olio del giardino della memoria di Capaci

LATINA – Questa mattina, Il Questore di Latina Raffaele Gargiulo ha consegnato al Vescovo della Diocesi di Latina S.E. Mons. Mariano Crociata una boccetta contenente l’olio proveniente dal giardino della Memoria di Capaci.

Un gesto altamente simbolico per commemorare le vittime della mafia nell’approssimarsi del 32° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via D’Amelio.

Nel luogo in cui avvenne la tremenda esplosione del 23 maggio, oggi sorge un giardino curato dall’Associazione Quarto Savona 15, che prende il nome dalla sigla radio utilizzata dall’equipaggio della Polizia di Stato di scorta al giudice Falcone, fondata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta.

Nel giardino della memoria sono stati piantati diversi alberi di ulivo, ciascuno dedicato ad una persona delle Istituzioni caduta per mano mafiosa, dai quali annualmente vengono raccolti i frutti.

L’olio ricavato, è stato donato a tutte le Diocesi d’Italia per essere consacrato in occasione della Messa Crismale della settimana Santa ed essere poi utilizzato come olio santo nel corso dell’anno liturgico e durante le celebrazioni pasquali.