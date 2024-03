Premierato e pari opportunità: sabato il gazebo di Fratelli d’Italia Latina

LATINA – Le iniziative del Governo Meloni in tema di pari opportunità e la riforma costituzionale che vuole permettere ai cittadini di indicare il capo del governo. Su questi temi verterà il gazebo informativo che Fratelli d’Italia Latina ha organizzato per sabato 30 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in Corso della Repubblica (angolo via Savoia) a Latina.

“In questo anno e mezzo di Governo Meloni sono tanti i risultati raggiunti, anche in tema di pari opportunità – spiega il coordinatore provinciale, Senatore Nicola Calandrini, il quale sarà presente al Gazebo nel corso della mattinata – Non abbiamo solo eletto il primo Presidente del Consiglio donna nella storia delle Repubblica ma messo in campo azioni concrete: come il codice di autodisciplina per le imprese responsabili in favore della maternità e la promozione dell’imprenditoria femminile grazie all’incremento di 6.5 milioni di euro del fondo di garanzia per le PMI dedicato alle imprese femminili. Tutte norme che è necessario far conoscere con ogni mezzo alla cittadinanza. E quale miglior metodo se non quello di un gazebo che permette anche un’interlocuzione diretta”.

“E’ essenziale anche fare chiarezza e far percepire la portata della strategica riforma costituzionale che sta mettendo a terra il Governo. Una riforma epocale con la quale vogliamo garantire più stabilità ai governi nazionali e soprattutto maggiore potere decisionale agli italiani” ha concluso il Senatore