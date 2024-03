Cisterna, unanimità sul parco commerciali e naturale sulla Pontina

CISTERNA – È durata circa 4 ore e due sospensioni di una quindicina di minuti ciascuna la seduta del Consiglio Comunale tenuta ieri a Cisterna di Latina.

In discussione temi importanti per la città non solo nell’ordine del giorno ma anche nelle comunicazioni fatte in apertura dal sindaco.

Mantini, infatti, ha iniziato comunicando che il 15 marzo scorso, la giunta comunale ha deliberato il recupero e la valorizzazione del mulino/convento di Sant’Antonio, con la richiesta alla Soprintendenza della verifica dell’estensione del vincolo di tutela anche alle aree circostanti per salvaguardare le pertinenze dello storico edificio. Contestualmente, sono previste la revisione del piano integrato di intervento per l’ex mulino Luiselli, la ricerca di finanziamento o strumento finanziario con cui tutelare e valorizzare lo storico edificio e le aree circostanti e, infine, l’assunzione di tutti i provvedimenti gestionali per la riqualificazione e valorizzazione di «un patrimonio per la nostra comunità».

I tecnici comunali hanno raccolto campionamenti del muro, abbattuto da privati e non sottoposto a vincolo, per accertare l’esatta datazione, inoltre ha sollecitato gli ex e gli attuali consiglieri regionali al reperimento di finanziamenti per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico locale.

Poi il sindaco ha elencato alcuni dei vari interventi in corso, tra cui Piazza XIX marzo e Piazza Amedeo di Savoia, il restauro della Fontana Biondi, il recupero dell’ex sede comunale di Corso della Repubblica, il centro storico, l’area antistante il Palazzo dei servizi e l’area ex Consorzio agrario e teatro Luiselli, Piazza Cesare Battisti, l’area tra la stazione ferroviaria e Corso della Repubblica, gli edifici scolastici Plinio il Vecchio, Alfonso Volpi, Giovanni Cena e rispettivi spazi annessi, Piazza D’Acquisto, piazza Mascagni, la messa in sicurezza e mitigazione idraulica del tratto urbano del Fosso di Cisterna. «Tanti cantieri aperti provocano anche qualche disagio, ma chiedo la pazienza necessaria per vedere al termine una città più fruibile e a misura d’uomo» ha detto.

Sul bosco de Il filetto, ha fatto una breve cronistoria dell’iter iniziando dal luglio 2022 con il regolamento sulle sponsorizzazioni, alla deliberazione, a novembre scorso, delle linee d’indirizzo per la sua valorizzazione nonché per la candidatura alla Regione a monumento naturale. A questo proposito ha apprezzato la condivisione d’intento con l’opposizione.

Sulla questione dei rifiuti, ha ricordato come i 2 siti individuati dalla Regione a Cisterna sono inadatti e che il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso in provincia, ma le decisioni devono essere prese di concerto con i territori.

Infine ha comunicato come, a seguito dell’incontro dal Prefetto Maurizio Falco e grazie alla sua mediazione con Anas e Provincia, nel prossimo novembre è previsto l’avvio della realizzazione della rotatoria sull’Appia e la via Ninfina.

Il dibattito in aula si è poi spostato sul fronte politico, con i consigliere Sambucci, Di Cori, Felicetti, Cece, Leoni che chiedevano spiegazioni sul perché gli assessori Carletti e Pagnanelli sedevano tra il pubblico e non sui banchi della giunta. Successivamente il sindaco ha risposto che è in corso un confronto interno che cercherà di risolvere in breve tempo.

La consigliera Antenucci ha espresso perplessità sulla compatibilità tra incarichi amministrativi e professionali del consigliere comunale e provinciale Monti, mentre la consigliera Felicetti ha interrogato il sindaco su quanto avvenuto in occasione dell’accensione del Fuoco di San Giuseppe. Infatti è stato tagliato un albero nel parcheggio la cui caduta ha provocato danni alla vettura di un privato e la legna sarebbe stata utilizzata per alimentare il tradizionale fuoco. Di Cori ha chiesto chiarimenti su un’aggressione avvenuta all’interno della Cisterna Ambiente. Cicchitti ha invitato all’apertura di un tavolo di confronto sulla gestione de Il Filetto, mentre Angelisanti ha ricordato che il 2 aprile sarà la Giornata mondiale sull’Autismo e che per sensibilizzare sulla tematica la Fontana Biondi per tutto il mese sarà illuminata di blu.

Il sindaco ha informato che sull’accaduto nell’azienda speciale aveva già fissato un incontro per ricevere a sua volta dei chiarimenti, che non esiste conflitto di interesse per il consigliere Monti, e sul taglio dell’albero avrebbe chiesto informazioni, infine si è detto d’accordo sul tavolo di confronto sul Filetto.

Si è poi passati all’esame dei punti all’ordine del giorno con tre consecutive variazioni di bilancio illustrate dall’assessora Innamorato e che prevedevano un finanziamento PNRR di 344.785,20 euro per la digitalizzazione (dalla Regione € 46.716,00 di cui € 32.710,20 per il 2024 e € 14.014,80 per il 2025; dal Ministero € 252.118,00 per il passaggio in cloud ed €59.966,00 per la piattaforma notifiche digitali), di € 332.440,29 di accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali, di € 70.676,00 per il settore LL PP Urbanistica e Settore servizi Sociali di € 62.676,00. Inoltre per il contributo di 50 mila euro ricevuto dalla Regione per l’adeguamento dell’impianto elettrico alla palestra di Borgo Flora. Infine la variazione per 8 mila euro per l’acquisto di arredi per l’attivazione del Centro Famiglia Ohana. Tutti i punti sono stati approvati, come pure lo è stata l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata siti in Via Pitagora e che saranno utilizzati per scopi sociali; a tal proposito Leoni ha proposto l’uso per i padri separati.

Acceso il dibattito sul progetto di riqualificazione e recupero del sito industriale ex Manifatture del Circeo a ridosso della Strada Pontina con la realizzazione di un parco commerciale e di un parco naturalistico presentato dalla società GIAFRA S.r.l.. L’assessore Santilli ha sintetizzato l’excursus del procedimento iniziato nel 2019 dalla precedente amministrazione e illustrato i motivi, prettamente tecnico-urbanistici funzionali alla seconda conferenza dei servizi presieduta dalla Regione, attualmente sospesa, per cui tornava all’esame del Consiglio chiamato a votare, secondo indicazione della Direzione Regionale, la accettazione del procedimento idoneo al proseguimento, adottando l’Accordo di Programma, tra Sindaco e Presidente della Regione. Il punto è stato approvato all’unanimità.

Sempre Santilli ha illustrato l’ultimo argomento in Consiglio, ovvero il permesso per la ristrutturazione edilizia e recupero per la riattivazione commerciale di un sito dismesso sull’Appia in prossimità de La Croce che porterà anche alla realizzazione di opere di mitigazione e sicurezza del tratto stradale in prossimità.