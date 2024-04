A Latina il convegno “Il cibo la tua medicina, lo sport la tua salute”

LATINA – Giovedì 11 aprile (alle 9) nella la sala conferenze del Polo Pontino in via XXIV Maggio a Latina, la Sapienza Università di Roma, Slow Food e Panathon International, organizzano il convegno: “Il cibo la tua medicina, lo sport la tua salute”.

“Il tema della giornata sarà incentrato sulla salute, lo sport e l’alimentazione: tre parole fondamentali che ci consentono di raggiungere uno stile di vita equilibrato e corretto – dicono gli organizzatori – . Dalla voce di esperti e dalle loro testimonianze, capiremo il valore nella scelta del cibo, guideremo il consumatore alla conoscenza di chi produce il prodotto in armonia con l’ambiente e gli ecosistemi. Con i docenti di Medicina comprenderemo quanto l’alimentazione incide sulla salute fisica e mentale del nostro corpo; attraverso le testimonianze di atleti ed esperti del Panathlon International, conosceremo l’importanza della cultura sportiva per la nostra salute”. Interverrà Elena Palazzo Assessore Regione Lazio al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità.

INTERVENTI

Cristina Limatola (Pro-Rettore per Sport e Benessere “La Sapienza” Roma) “La comunicazione tra microbiota e cervello”; Federico Varazi (Vicepresidente del Consiglio Direttivo di Slow Food Italia.) “Cibo e salute, un binomio che fa bene a noi, all’ambiente e alla comunità”; Maurizio Barbieri (Direttore del Centro di Servizi Sportivi “La Sapienza” Sport) “Lo sport in Sapienza”; Ilaria Molinari (Pluricampionessa di apnea profonda, bronzo mondiale e 4 record italiani di profondità) “L’apnea profonda e l’alimentazione” ; Laura La Spada (Membro del CD della rete giovani di Sfyn italia) “Il futuro in un seme: la rigenerazione a partire dal cibo”; Miria Catta (Agronoma Arsial) “Il patrimonio agroalimentare del Lazio: il cibo della tradizione che può accedere alle deroghe igienico sanitarie a tutela della salute del consumatore!”; Pasquale Piredda (Psicopedagogista) “L’attività fisica, sport e alimentazione come elementi fondanti del processo educativo scolastico.” Coordina Giuseppe Bonifazi (Pro-Rettore per il il Polo Universitario di Latina)

TAVOLA ROTONDA

Antonella Andriollo (Tecnico di laboratorio, influencer sportiva, ambassador di Top4fitness e Top4runners, atleta ibrida) “Conciliare sport, corretta alimentazione, figli e lavoro: come renderlo possibile.” Gabriele Milani (Titolare azienda agrituristica di ortaggi e frutta e membro di Sfyn Lazio) “Il valore di scegliere e non consumare”; Francesco Capirchio (Cuoco dell’Alleanza di Slow Food titolare del Ristorante “Lo Stuzzichino” a Campodimele); “Una cucina sana a Campodimele, paese noto per la longevità dei suoi abitanti”. Lettura del protocollo d’intesa tra Slow Food e il Panathlon International a cura di Sara Guercio (Portavoce Slow Food Lazio) e Umberto Martone (Presidente Panathlon International Club di Latina).