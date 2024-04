In tre lanciano oggetti dalla Torre idrica di Latina, arrivano i carabinieri che li perquisiscono

LATINA – Il lancio di oggetti dalla rampa delle scale della vecchia torre idrica in Largo Acquedotto a Latina ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo la pattuglia dei militari trovava tre ragazzi giovanissimi tutti residenti a Latina procedendo alla loro identificazione anche perché particolarmente agitati ed euforici.

Il primo aveva in un pacchetto di sigarette alcuni grammi di hashish confezionati in un involucro di cellophane trasparente ed è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre è andata peggio al secondo che nel pacchetto di sigarette aveva tre involucri per un totale di 15,19 grammi della stessa sostanza stupefacente e un bilancino elettronico di precisione. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Pulito, il terzo ragazzo Dopo gli accertamenti, i tre venivano affidati ai rispettivi genitori.

Poi, i carabinieri hanno intimato alla società Acqualatina S.p.a. di chiudere l’ingresso della torre che è stata restaurata restituendo decoro alla zona.