Domenica al via la Cupra Icar Padel 4

LATINA – È tutto pronto: la prima tappa del torneo itinerante Cupra Icar Padel 4 è finalmente arrivata. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 9 di domenica mattina (12 maggio) sui campi del We Padel, all’interno del Premier Sporting Club di via Pontina, a Latina. Si tratta, come detto, del primo di una serie di eventi dedicati al padel che rientrano all’interno del progetto Cupra Icar Padel 4, ideato da Città Sport Cultura e che si svolgerà la seconda domenica di ogni mese. I protagonisti saranno i migliori circoli e giocatori di padel della provincia e non solo. Sì, perché già in questa prima tappa le quattro formazioni che si sfideranno con la formula della final-4, sarà in campo il Bola Padel Club di Roma, con la squadra in serie A ed il circolo tra i più grandi ed importanti della Capitale anche a livello nazionale, che ha accettato subito l’invito a partecipare. Protagonisti del torneo di domenica anche il Conti Sport City di Anzio, club della famiglia di Bruno Conti e capitanata dal figlio Andrea, i ragazzi del Vibora di Terracina, club di riferimento nel sud pontino, e naturalmente i padroni di casa del We Padel – Premier Sporting Club Latina.

IL PROGRAMMA – Sarà una mattinata densa di eventi. Alle 9.00 i sorteggi prima dell’inizio, poi via alla Swap Challenge, vale a dire una divertente sfida tra i giocatori che dovranno colpire dei bersagli con un lancia-palle installato grazie allo sponsor Swap Padel – Padel Nuestro. Alle 10.30 il momento clou con il taglio ufficiale del nastro della kermesse e per l’inaugurazione del primo Icar CUPRA Padel Club della provincia, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia di Latina. Poi spazio ai protagonisti, con la mattinata che culminerà con il momento conviviale, una sorta di terzo tempo, tutti i giocatori insieme a tavola presso il ristorante L’Amo di Latina, dove sarà svolta anche la premiazione.

PADEL 4 VILLAGE – Ma non sarà soltanto il padel giocato il protagonista. Il Cupra Icar Padel 4 vuole essere un vero e proprio punto di ritrovo anche per tutti coloro che non saranno in campo. Sarà infatti installato il Padel 4 Village, per coinvolgere gli appassionati e soprattutto i membri della community Padel 4 in un evento a tutto tondo. Attorno al circolo ospitante verrà allestito un villaggio commerciale dove troveranno spazio tutti i brand partner della manifestazione. Il tutto progettato per consentire agli ospiti di passare una mezza giornata tra partite di padel, test-drive, challenge, giochi coinvolgenti e punti informativi.

LA FORMULA DEL TORNEO – Ogni partita sarà divisa in tre categorie (Gold-Silver-Bronze), la sequenza sarà sorteggiata prima dell’incontro e sarà valida per tutte le partite in programma nel corso della mattinata (semifinale e finale). Ogni squadra schiererà due giocatori per categoria, vince chi arriva a 21 game passando per tre match sequenziali: a quota 7 game subentrerà la seconda coppia in gara, a quota 14 entrerà la terza coppia che dovrà raggiungere 21 game per aggiudicarsi il match. In caso di arrivo a 20 pari si giocherà un tie-break al meglio dei sette punti.

LA COMMUNITY – La passione unisce, soprattutto nello sport. Condividere interessi comuni con persone di tutta Italia o della provincia è particolarmente facile grazie a internet. CUPRA ICAR PADEL FOUR è una community, non un gruppo WhatsApp. Ed è fatta di persone. È lo strumento trasversale che unisce circoli, maestri e giocatori di padel del territorio che, se nella vita di tutti i giorni possono essere molto diversi fra loro, hanno un solo pensiero quando hanno la racchetta in mano: godersi la partita e divertirsi. La sua creazione si basa sulla necessità di perseguire un obiettivo, dettato dalla passione per il padel, cause ed esperienze cariche di significato per i suoi partecipanti, da vivere sia di persona che online. Dalla semplice partita ai tornei organizzati, da un network di informazioni a pratiche newsletter, la community offre a tutti i club e ai giocatori di padel uno spazio sicuro, semplice da usare e privato, in cui dare il proprio contributo, radunare gruppi diversi e scoprirne di nuovi.

I PARTNER – Ci sarà davvero da divertirsi a giocare ma anche ad assistere allo svolgimento del torneo CUPRA ICAR PADEL 4 che assicura premi importanti, grazie anche alla partecipazione dei tanti partner che hanno deciso di aderire all’iniziativa, oltre naturalmente alla concessionaria CUPRA Icar, vale a dire: Padel Nuestro Latina, Swap Padel , Ares Safety, Coca Cola, Fineco Latina, Oasi di Kufra, l’Amo Ristorante, Lodi Optic, Caffè Moak, Reverso ADV , Stema Fisiolab, Istituti Scolastici Steve Jobs, Seanfinity Yacht, ToYou, New Wonderland Colony ed i media partner Latina Oggi, Dire, Lazio Tv e Mondo Radio. Tutto sotto la supervisione ed il coordinamento di realtà importanti quali la direzione del Torneo Black Jack, le Padeliste Anonime ed i Padel Lovers.

Per info, calendario del torneo e regolamenti c’è il sito ufficiale padel4.it