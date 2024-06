Addio a Nanni Durante, chef di Giovannino

LATINA – Lutto nel mondo della ristorazione per la scomparsa improvvisa di Nanni Durante, chef dello storico ristorante della sua famiglia ” Giovannino”, in piazzale dei Navigatori al Lido di Latina. Aveva 48 anni.

“Amico d’infanzia, collega e chef riconosciuto e apprezzato non solo dalla nostra comunità e da tante persone che in questi anni hanno frequentato il mitico ristorante Giovannino – ricorda l’assessore Gianluca Di Cocco – Grazie al suo estro, la sua passione per il lavoro, la cura per l’ambiente si è fatto conoscere nella nostra città e non solo: una cucina eccezionale e genuina tale da farne un veicolo di cultura e ricevere numerose attestazioni. Una notizia terribile che mi addolora, esprimo la mia vicinanza a tutta la famiglia”.

I funerali saranno celebrati mercoledì 12 giugno alle 10 nella chiesa SS. Cuore di Gesù a borgo Sabotino.