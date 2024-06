De Meo: “Europa luogo di condivisione e non di divisione, lavorare insieme per migliorarla”

LATINA – “L’Europa deve essere luogo di condivisione e non di divisione. In un futuro che ci riserva sfide sempre più complesse, solo insieme possiamo raggiungere il risultato che ci permette di affrontare queste sfide”. Salvatore De Meo, europarlamentare uscente di Forza Italia, candidato alle prossime elezioni europee, parla dell’esperienza fin qui fatta come di “un’esperienza straordinaria e spiega: “Ti fa guardare in anticipo quello che accadrà nei Paesi”.

Sposato e padre di due ragazze, a Fondi, la sua città, ha ricoperto per due volte il ruolo di sindaco, fino al 2019, quando è entrato per la prima volta nel Parlamento europeo dove dal 2022 è anche stato anche Presidente della Commissione Affari Costituzionali.

In diretta su Radio Immagine ci ha racconto la sua idea di Europa

“L’errore che si fa in vista dell’appuntamento dell’8 e 9 giugno – sottolinea – è di voler riportare lo schema nazionale sullo schema europeo: le regole sono diverse, non c’è nessun partito che vince, ma ci sono partiti che dovranno aderire ad una famiglia europea ed è lì che si decideranno le sorti del sistema Italia”.

Guerra, ambiente e crisi climatica, politiche economiche, ecco come la pensa