Il bracciante agricolo non ce l’ha fatta: morto al San Camillo: ora è omicidio colposo

LATINA – Si è spento questa mattina all’ospedale San Camillo di Roma dove era stato trasferito in eliambulanza nel pomeriggio di lunedì, il bracciante agricolo indiano rimasto con un braccio incastrato in un rullo mentre lavorava in campagna in un’azienda agricola al confine tra Latina e Cisterna. Alla tragedia si era aggiunto l’orrore: gravemente ferito era stato scaricato dal datore di lavoro davanti alla sua abitazione con il braccio staccato in una cassetta degli ortaggi invece di essere soccorso. A chiamare il 112 era stato un altro bracciante, ma non è bastato. Il 31 enne non ce l’ha fatta. Si aggrava la posizione dell’imprenditore e di una seconda persona entrambi indagati da oggi per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, esprimono le condoglianze, a nome dell’Amministrazione regionale, alla moglie e ai familiari del bracciante agricolo di Latina, tragicamente scomparso. La Regione Lazio ribadisce la ferma condanna per l’accaduto, confermando il suo impegno nella lotta al caporalato e per la sicurezza dei lavoratori di ogni comparto produttivo. Il presidente Rocca rende noto che l’Amministrazione regionale si farà carico delle spese funebri e, una volta individuati i responsabili, si costituirà parte civile nel processo a loro carico.