Sventata occupazione abusiva in un alloggio Ater in via Virgilio a Latina

LATINA – Un tentativo di occupazione abusiva dell’ immobile di via Virgilio a Latina di proprietà dell’Ater è stato sventato. I tecnici dell’ azienda di concerto con le forze di polizia allertati da strani movimenti intorno all’ immobile sono intervenuti. Nei locali sono stati trovati alcuni borsoni pieni di effetti personali e utensili. Questo materiale è stato rimosso e si è provveduto a mettere in sicurezza gli accessi. L’immobile è destinato ad essere demolito a breve per realizzare una palazzina nuova da mettere a disposizione agli aventi diritto.

“Noi – ha spiegato il presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà – abbiamo tra le nostre priorità la difesa del nostro patrimonio a tutela dei cittadini legittimamente assegnatari degli immobili. Accanto alle forze di polizia riusciamo a fare prevenzione e a liberare degli appartamenti. Colgo l’ occasione per ringraziare le forze dell’ ordine per il lavoro che svolgono”.