Incidente sulla Via dei Monti Lepini a Latina: feriti un uomo e una bambina

LATINA – Un incidente si è verificato sulla Via dei Monti Lepini, nel tratto tra Latina e Borgo San Michele, dove un’auto diretta verso la frazione, una Fiat 500, è uscita improvvisamente di strada finendo nel fossato laterale. A bordo del mezzo viaggiavano un uomo che era alla guida e una bambina. Il primo è stato trasportato in ospedale in ambulanza in codice rosso per dinamica, mentre la piccola ha riportato una lieve ferita alla testa ed è stata portata al Goretti cautelativamente. Un probabile malore improvviso o un colpo di sonno, all’origine dell’incidente. Sul posto la polizia locale per i rilievi e il 118.

Sul posto ha operato anche la squadra dei vigili del fuoco che è stata poi deviata per un altro incidente tra auto e moto sulla via appia altezza Migliara 47.