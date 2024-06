Latina, donna picchiata fugge in bagno e chiama il 112: arrestato l’ex

LATINA – L’ha offesa, schiaffeggiata e le ha fatto sbattere la testa al muro poi le ha tolto il cellulare per evitare che chiedesse aiuto, ma lei è riuscita a fuggire e si è rifugiata in bagno dove con un secondo telefono ha chiamato il 112. E’ accaduto ieri notte a Latina e sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della questura di Latina che hanno arrestato un cittadino rumeno accusato di maltrattamenti. Lui ha provato a sviare gli agenti, ha raccontato di una semplice lite già rientrata. La donna invece ha spiegato di essere stata costretta ad entrare in casa con la forza e davanti agli agenti ha raccontato di violenze e minacce ripetute che in alcuni casi era già stati denunciati in precedenza e confermati da referti medici. L’uomo è stato portato nel carcere di Latina.