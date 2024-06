Nasce il Comitato Pride Sezze: “Coinvolgere istituzioni, cittadini e associazioni”

SEZZE – Nasce a Sezze il Comitato Pride Sezze “gruppo spontaneo di ragazz* della nostra città, uniti dall’intento comune di promuovere la sensibilizzazione sui temi della comunità LGBTQIA+”, già al lavoro per l’organizzazione di un Pride da realizzare nella città lepina. L’obiettivo è quello di “creare uno spazio di dialogo e confronto, dove le voci e le esperienze di tutti possano essere ascoltate e valorizzate”, spiegano i fondatori del movimento.

“Il Pride – dicono in una nota – rappresenta molto più di una semplice manifestazione: è un momento di celebrazione dell’orgoglio e della dignità delle persone LGBTQIA+, un’occasione per affermare i diritti di ogni individuo e per ricordare l’importanza della lotta contro ogni forma di discriminazione. Crediamo fermamente che organizzare il Pride nella nostra città possa essere un segnale importante di apertura e inclusione, capace di coinvolgere e sensibilizzare tutta la comunità setina. Con questo obiettivo in mente, ci rivolgiamo alle istituzioni locali, alle associazioni e a tutti i cittadini, chiedendo il loro supporto per la realizzazione di questo evento. In particolare, necessitiamo di un luogo fisico adeguato dove poter svolgere il Pride, uno spazio che possa ospitare in sicurezza tutte le attività previste e accogliere le persone che vorranno partecipare”.

La prima richiesta è quella di un incontro con l’amministrazione e le altre autorità competenti “per discutere le modalità di collaborazione e il sostegno necessario. Siamo convinti che, con l’aiuto di tutt*, Sezze possa diventare un esempio di inclusività e rispetto, un luogo dove ogni persona possa sentirsi libera di esprimere la propria identità senza paura. Ringraziamo anticipatamente chiunque vorrà offrirci il proprio supporto e invitiamo tutti a unirsi a noi in questo percorso di crescita e consapevolezza”.