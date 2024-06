Operazione contro lo spaccio a Nicolosi e Campo Boario, il plauso di Libera Latina

LATINA – “Esprimiamo gratitudine e sostegno all’Arma dei Carabinieri e alla DDA per l’operazione di questa mattina che ha colpito un sodalizio criminale dedito al traffico di droga riconducibile al clan Di Silvio”. La neocostituita nuova sezione di Libera sottolinea in una nota “la continuità e l’efficacia dell’azione delle Forze di Polizia nel contrasto al narcotraffico che rafforza – scrivono – la fiducia nello Stato da parte dei cittadini e apre spazi importanti per le tante forze sane della di Latina”.

Poi, lo sguardo d’insieme: “Occorre – sottolineano Anna Lisa Di Prospero referente Libera della città di Latina e Gianpiero Cioffredi referente Libera Lazio – una profonda riflessione sulle fragilità, sulle timidezze e sulle prudenze che hanno accompagnato il consolidamento di organizzazioni mafiose nel pieno della nostra comunità. Solo così potranno rafforzarsi nella società gli anticorpi di legalità e liberazione dai sodalizi criminali. Compito delle Istituzioni è quello di sostenere convintamente l’azione, senza tregua contro lo spaccio di droga, degli investigatori ma anche quello di occupare gli spazi liberati dalle operazioni di polizia con interventi di welfare, cultura, sport e risanamento urbano”.