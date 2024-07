Latina, mancherà l’acqua giovedì 4 luglio

LATINA – Mancherà l’acqua nel pomeriggio di giovedì a Latina. Per consentire urgenti riparazioni sulla condotta proveniente da Sardellane, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina Acqualatina effettuerà una interruzione idrica dalle ore 14:00 del 04/07/2024 con ripristino del servizio nel corso della nottata.

Le zone interessate sono:

Latina – intero comune ad esclusioni di Latina scalo, Borgo Bainsizza, borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; borgo S Maria, Borgo Carso e Podgora

Pontinia – [intero comune]

Sabaudia – [intero comune]

San Felice Circeo – intero comune ad esclusione del centro storico, Via del Sole e Via del Faro

Sezze – Via Migliara 46 e traverse collegate

Terracina – Loc. San Vito, Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, saranno disponibili le seguenti autobotti:

Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

Pontinia – Piazza Kennedy

San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (B.go Montenero), Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e Piazza Italo Gemini (presso pineta)

Sabaudia – Piazza del Comune

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.