Calcio, la Lega Pro pubblica date e orari dei primi sette turni

LATINA – La Lega Pro ha pubblicato date e orari dei primi 7 turni del nuovo campionato che per il quarto anno consecutivo vedrà il Latina ai nastri di partenza. Il primo turno vedrà i nerazzurri impegnati in casa ma nell’anticipo del venerdì sera: contro la Casertana al Francioni si giocherà infatti il 23 agosto alle 20.45. Di venerdì sera anche il secondo impegno a Taranto, il 30 agosto, mentre la terza giornata in casa della Turris si giocherà sabato 7 settembre, sempre alle 20.45. Orario identico per la quarta giornata, al Francioni contro il Foggia, ma nella data di lunedì 16 settembre.