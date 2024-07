Accordo tra Asl e Croce Rossa a Terracina

TERRACINA – «Mi congratulo con il commissario della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, per l’accordo appena siglato con la Croce Rossa Italiana volto al supporto dell’attività di pronto soccorso presso il presidio ospedaliero di Terracina “Alfredo Fiorini”». Lo dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. «Grazie alla convenzione stipulata, la Croce Rossa metterà a disposizione una task force composta da un medico e due infermieri che opererà sette giorni su sette, per 12 ore consecutive, nonché personale volontario per la gestione di attese, orientamento e accoglienza», spiega l’assessore Palazzo.

«Una risposta concreta a una delle zone del litorale laziale più affollate durante i mesi estivi che vede, proprio nel mese di agosto, un incremento particolarmente consistente di accessi alle strutture di pronto soccorso. Si punta, in questo modo, ad abbassare la pressione su tali strutture, garantendo a turisti e residenti un adeguato presidio sanitario in caso di necessità», conclude l’assessore Palazzo.