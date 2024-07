Cisterna Volley, Tosti conquista l’argento agli Europei Under18

CISTERNA -Con un’Olimpiade ancora da vivere, dove saranno presenti Theo Faure (Francia) e Aleksandar Nedeljkovic (Serbia), il Cisterna Volley sta vivendo un’estate da protagonista, con Alessandro Fanizza e Jacopo Tosti in campo nei recenti Campionati Europei Under 22 e Under 18, dove in entrambi i casi l’Italia ha ottenuto la medaglia d’argento.

Il nuovo palleggiatore del Cisterna Volley ha trovato continuità nel sestetto, lasciando in una sola occasione, contro la Francia ai gironi, il suo posto in cabina di regia. Allo stesso tempo, Tosti si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa da coach Cresta, dando il suo contributo all’ottimo percorso degli azzurrini, giocando da protagonista l’ultima partita del girone contro la Repubblica Ceca. Per il centrale romano sono in programma anche i Mondiali Under 17 in Bulgaria, in programma dal 24 al 31 agosto.

“Sono molto felice dei risultati raggiunti da Fanizza e Tosti – racconta coach Falasca – Con il primo non ho ancora avuto modo di allenarlo ma sia io che la società crediamo molto in lui. Questa esperienza sarà per lui solo un pezzo di un percorso che gli possa riservare molto altro. Tosti già dallo scorso anno ha iniziato a lavorare con la prima squadra, è un ragazzo d’oro dal potenziale enorme. Quest’anno farà a tutti gli effetti parte del roster della Superlega perché pensiamo che possa avere ampi margini di miglioramento. Per entrambi queste esperienze sono state importanti per la loro crescita, con la speranza che continuino questo percorso, visto il loro talento e la giusta mentalità. Faure ha conquistato l’Olimpiade prestazione dopo prestazione, facendosi trovare pronto come in semifinale di VNL. Nedeljkovic in un anno a Cisterna è cresciuto molto, per la nostra squadra sarà importante continuare a migliorare”.

Il Cisterna Volley sarà una delle squadre con l’età media più bassa a partecipare alla prossima Superlega, con un roster in parte confermato a dare continuità ad un progetto iniziato un anno fa:”Il nostro primo obiettivo era continuare con il percorso iniziato la scorsa stagione. Abbiamo confermato tutto il sestetto ad eccezione di Piccinelli, dove nel ruolo di libero ci sarà Pace, un ragazzo su cui puntiamo tanto. Gli altri elementi del roster possono aiutarci molto, per dare alternative e alzare il livello degli allenamenti. Czerwinski ha fatto bene con la sua nazionale, Diamantini non è assolutamente una riserva, si giocherà il posto. Rivas e Tarumi sono atleti di livello, il livello dei quattordici si è alzato molto, con la speranza che ciò poi abbia dei riscontri in campo”.