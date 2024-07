Latina ai Giochi Olimpici di Parigi con Davide Paccassoni

LATINA – Latina approda agli imminenti Giochi Olimpici di Parigi con il mental coach Davide Paccassoni. Il professionista seguirà la campionessa Martina Fidanza nell’avventura francese, difendendo i colori dell’Italia nella specialità Ciclismo su Pista.

Si tratta della ciliegina sulla torta di un rapporto di collaborazione che va avanti dal giugno 2021; Paccassoni ha infatti supportato l’Azzurra, 24 anni di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, nel lavorare su alcuni aspetti psico emotivi che le permesso di spingere ancora di più sulle sue qualità tecnico sportive, tanto da essere riuscita a ottenere numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Tra questi, la prima medaglia d’oro conquistata dall’Italia in occasione dei campionati del mondo del 2022 che si sono svolti sul velodromo “Jean Stablinski” di Roubaix in Francia battendo l’agguerrita concorrenza sulla distanza dei 10 chilometri in pista.

Si tratta solo di uno degli ultimi titoli in carriera conquistati da Fidanza, dove ha esordito ottenendo importanti piazzamenti nelle categorie Juniores, oltre a svariati altri successi tra gli Under-23 e gli Elite. Ha inoltre vinto il titolo europeo nel 2020 e si è laureata campionessa del mondo per tre volte; la prima nel 2021 nella specialità scratch, mentre nel 2022 ha ottenuto l’iride nello scratch e nell’inseguimento a squadre. Tra gli altri successi in carriera, le convocazioni alle più recenti Olimpiadi, a partire dall’ultima che si è svolta a Tokyo nel 2021 passando all’imminente che si aprirà a Parigi questa settimana. Nel 2022, in occasione di una cerimonia solenne a Roma, ha ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima tra le onorificenze del Comitato olimpico nazionale italiano.

Una crescita sportiva e mentale alla quale ha contribuito proprio Davide Paccassoni il quale è stato contattato dalla stessa Martina consapevole che avrebbe dovuto affrontare anni davvero impegnativi e indubbiamente emotivamente stressanti, i quali richiedevano una preparazione al top, sotto ogni punto di vista.

“Martina, come ogni giovane ragazza, è piena di energia e voglia di fare e dimostrare. Ha tutte le carte in regola per emergere e i risultati ottenuti ne sono una dimostrazione – racconta il mental coach -. Il lavoro che ci hai visto coinvolti si è basato sulla costruzione e il consolidamento del proprio mindset, facendo leva in particolar modo sui dettagli cognitivi: concentrazione, motivazione, gestione delle emozioni e crescita personale. Aspetti fondamentali per costruire delle basi solide, essenziali per affrontare le varie gare che l’hanno vista protagonista, scendendo in pista al 100% delle forma fisica e mentale”.

Il lavoro fatto in tandem con Davide Paccassoni è stato riconosciuto ed apprezzato dalla stessa Martina che in occasione di un passato post sul suo profilo Instagram, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno permesso di ottenere gli importanti traguardi in carriera. “Grande merito va a Martina – prosegue Paccassoni – un talento italiano che sta sempre più ottenendo importanti titoli sulla stampa nazionale e internazionale, ma merito va anche al lavoro fatto che premia il ruolo del mental coaching non più solo relegato al settore aziendale, ma anche a quello sportivo dove singoli professionisti e interi club si affidano per affinare le proprie capacità sportive e mentali. E i risultati ne sono una dimostrazione”.

Con l’approccio innovativo di Davide Paccassoni e la dedizione di Martina Fidanza, l’Italia può sperare di aggiungere nuove medaglie al suo palmarès olimpico. La città di Latina può orgogliosamente dire di essere rappresentata ai massimi livelli dello sport mondiale grazie al contributo di un suo cittadino doc.

Davide Paccassoni è fondatore e coordinatore dell’omonima mental coach school e segue direttamente svariati sportivi, tra i quali Arianna Fidanza (ciclista professionista su strada per il team Ceratizit-WNT), Giulia Lollobrigida (fiamme azzurre inline and ice speedskater), Asia Bragonzi (Juventus Women calcio e Nazionale italiana under 23), Lucas Maina (calcio a 5), Sergio Noce (arbitro Basket Serie A1) e Riccardo Cargnelutti (calciatore professionista) oltre a lavorare per brand del calibro di Rodenstock, Swarovski, Carrefour, Ospedale Sant’Ambrogio Galeazzi di Milano, Twins Sisters, HLR Group, OIS Luxury Group, Aromi di Caffè e ad aver pubblicato il suo primo libro dal titolo “Struttura il tuo successo”.