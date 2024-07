Gaeta, manovre spericolate con la moto d’acqua, denuncia e megamulta

GAETA – Intimano l’alt ad una moto d’acqua che va a tutta velocità e per tutta risposta il conducente non si ferma e anzi fugge. E’ scattato l’inseguimento domenica pomeriggio nelle acque tra Sperlonga e Gaeta davanti alla bellissima spiaggia dei Sassolini di Itri. Erano le 15 circa, quando la moto d’acqua alla vista dell’unità veloce dedicata alla polizia marittima della Guardia Costiera di Gaeta, dopo aver effettuato manovre spericolate e a una velocità ritenuta pericolosa per la navigazione, ha tentato di seminare i militari dirigendosi verso la foce del fiume Garigliano dove è stata bloccata e a 200 metri verso l’entroterra. Uno dei due uomini che si trovavano a bordo è stato intercettato e sottoposto a controllo, anche in collaborazione con una pattuglia inviata via terra ed della compagnia Carabinieri. Si tratta di un 32enne di Formia, che aveva già rifiutato di fornire le proprie generalità: identificato è stato denunciato a piede libero per violazione di norme a tutela della sicurezza della navigazione, inottemperanza ad un ordine di polizia, e sottoposto a sanzioni amministrative pari a oltre 3000 euro.