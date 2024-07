Incidente sulla Cori-Giulianello, attesa per le autopsie sui corpi delle tre vittime

CORI – Saranno eseguite all’obitorio di Sabaudia, dal medico legale Alessandro Mariani, le autopsie sui corpi dei due fidanzatini di Cori, Alice Carconi , 14 anni, e Cristian Spirito, 16, e su Ezio Marchetti il 46enne di Sezze, tutti morti nell’incidente avvenuto domenica sera sulla provinciale Cori-Giulianello dove le moto su cui viaggiavano si sono scontrate frontalmente.

Non ci sono testimoni dell’impatto fatale e questo rende la ricostruzione dell’incidente più difficile. Sarà la Procura della repubblica di Latina a stabilire come procedere dopo l’esame sulle salme che servirà a comprendere le cause della morte e in particolare se le condizioni di salute di uno dei conducenti possano aver avuto un ruolo nel dramma.

Le esequie potranno essere celebrate quando ci sarà il via libera degli inquirenti, eseguita l’autopsia, e quel giorno a Cori sarà lutto cittadino come deciso dal sindaco Mauro De Lillis all’indomani della tragedia che ha sconvolto la comunità. Forse il funerale dei due ragazzi sarà celebrato in un luogo pubblico all’aperto.