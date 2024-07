L’amor che move il sole e l’altre stelle: il concerto della Polifonica Pontina con l’ensemble Allegro con Brio

LATINA – Appuntamento estivo per la Polifonica Pontina e per l’Ensemble “Allegro con Brio”, che venerdì prossimo 19 luglio ( alle 21) si esibiranno nell’ Anfiteatro della Curia Vescovile a Latina in piazza Paolo VI, in uno spettacolo dal titolo dantesco: “L’ amor che move il sole e l’altre stelle”. “Sarà una serata di musica e canti, dedicata alle passioni, alla bellezza e all’ elogio del creato, attraverso l’esecuzione di brani della grande tradizione operistica, della storia cinematografica, della commedia e del patrimonio musicale e canoro, italiano ed internazionale”, dicono gli organizzatori. le musiche spazieranno da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini, Ennio Morricone, Louis Armstrong, Elvis Presley, Armando Trovajoli e altri.

Per la POLIFONICA PONTINA si tratta di un altro prestigioso appuntamento in questo 2024, 46° anno della sua attività, dopo aver accompagnato il 7 marzo la Solenne Celebrazione per i 750 anni dalla morte di San Tommaso d’Aquino presso l’ Abbazia di Fossanova (presieduta dal Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin), dopo aver accompagnato la “Messa degli Artisti” del 9 giugno presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo a Roma, e la Solenne Celebrazione del 19 giugno per il 1622° anniversario della dedicazione della Basilica Imperiale paleocristiana di San Vitale in via Nazionale a Roma (assieme alla Banda Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco).

L’ Ensemble “ALLEGRO CON BRIO”, diretto dalla prof.ssa Valeria Scognamiglio, è stato costituito nel dicembre 2010, è composto da circa 25 elementi per la maggior parte formatisi strumentalmente nel Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola “A. Volpi” di Cisterna, ma raccoglie anche studenti provenienti da diverse istituzioni e realtà musicali della Provincia di Latina. Collabora con alcune delle realtà culturali della nostra Provincia: oltre che con la Polifonica Pontina, anche con il Coro “Enjoy” e il Coro “Da Vinci – Rodari”, l’Orchestra di Fiati “G. Rossini” di Latina e con solisti di fama internazionale. Nell’ aprile 2019 e nel 2021 è stato partner dell’I.C. “Dante Monda – Alfonso Volpi” nel Progetto Europeo PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. A maggio del 2023 ha vinto il primo premio categoria Orchestre al “23° Premio LAMS Matera”

L’ingresso è libero.