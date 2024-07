Latina, furto al Planet Cafè, razzia poi i ladri tornano con un furgone e portano via una slot machine

LATINA – Furto nella notte al Planet Cafè di Via dei Monti Lepini a Latina. Le telecamere del locale riprendono l’intera scena che si svolge in tre riprese. Prima, tre uomini incappucciati si fermano con una Alfa Romeo Giulietta davanti all’esercizio commerciale, scendono e osservano l’interno in una sorta di sopralluogo.

Poi, dieci minuti più tardi, tornano armati di frullino, scassinano la serratura a terra della serranda d’ingresso e il contenitore in acciaio che protegge l’interruttore, quindi alzano la serranda. A questo punto entrano e fanno razzia: gratta e vinci, sigarette, contanti lasciati in cassa e nel negozio e persino le caramelle in esposizione. Alla ricerca di possibili nascondigli, rovesciano ogni cosa compreso il secchio della spazzatura per vedere se non contenga valori, quindi abbassano la serranda, perché non dia nell’occhio, e vanno via.

Tornano nuovamente dopo altri dieci minuti circa con un furgone, in due sollevano con grande facilità la pesantissima slot machine che si trova nell’area gioco del locale e la caricano sul furgone, poi provano a prendere la seconda, ma all’uscita si rendono conto che un metronotte ha visto la scena, e decidono di abbandonare la seconda slot machine dandosi alla fuga. Sarà il metronotte a chiamare la polizia che svolge i rilievi e avvia le indagini. Secondo le prime informazioni, l’auto usata per la prima parte del colpo, sarebbe stata rubata nel quartiere poco prima del furto.

“Non è il primo furto in questa zona – dice la titolare – tanto che abbiamo creato un gruppo whatsapp per scambiarci informazioni. Le telecamere hanno ripreso tutto, ma chi ha agito era incappucciato, irriconoscibile”, aggiunge. I filmati saranno consegnati agli investigatori.