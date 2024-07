Latina, un water da tre giorni sul marciapiede di Via Verdi

LATINA – Da tre giorni, i residenti di Via Verdi e i tantissimi che transitano nella zona del quartiere Isonzo, sono costretti a vedere un water accanto ai secchi della spazzatura. Era stato lasciato al lato del cassonetto dell’umido, ora si trova al centro del marciapiede con la tavoletta alzata. Forse spostato per suscitare ilarità? Non fa ridere, però. E’ il segnale di una città che scivola verso il basso, alla quale troppi cittadini evidentemente non vogliono bene. E molto di più si potrebbe fare per limitare i danni all’immagine e al decoro creati da un (vecchio) sistema di raccolta dei rifiuti che non funziona e che lascia chiunque libero di abbandonare per strada sacchi, mobili, materassi. E anche i gabinetti.