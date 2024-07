Milano, studentessa di Latina scopre ladro in casa e lo chiude nella camera da letto, poi chiama la polizia

LATINA – E’ finita all’attenzione della cronaca la vicenda capitata a Milano a una ragazza di 21 anni di Latina che studia ingegneria al Politecnico. La sua prontezza, di fronte a un ladro che si era intrufolato nella sua abitazione mentre lei preparava un esame, è stata magistrale.

I fatti sono avvenuti in un’abitazione di Bovisasca alla periferia del capoluogo lombardo, il primo luglio, mentre la giovane era intenta a studiare. Viste le temperature, aveva lasciato la finestra e la porta della camera aperte, e la brutta sorpresa è arrivata quando si è alzata per fare una breve pausa. Dall’altra stanza infatti ha sentito alcuni rumori, ma mai pensando che in casa potesse essere entrato qualcuno, ha fatto per tornare alla scrivania e si è accorta che la porta della stanza era socchiusa. Dallo spiraglio rimasto, ha poi visto qualcuno che rovistava fra le sue cose. Anche se era terrorizzata, l’istinto le ha fatto fare la cosa che si è rivelata più giusta: ha chiuso la porta e girato la chiave che (fortunatamente) era infilata nella toppa dall’esterno, chiudendo così il ladro nella camera da letto, quindi tremante è uscita di casa e ha chiamato il 112. Roba da meritare una medaglia.

Al suo arrivo, la volante della Polizia è entrata in casa e ha trovato nella stanza un diciassettenne egiziano che nel frattempo si era nascosto sotto il letto. Il minorenne aveva anche un coltello nella tasca dei pantaloni. Per il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine si sono aperte le porte del carcere Beccaria.