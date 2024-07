Morte Satnam, Lovato in carcere non risponde al Gip. Oggi nuova manifestazione della Cgil in piazza a Latina

LATINA – Dopo la morte di Satnam Singh si terrà oggi a Latina una nuova manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per denunciare lo sfruttamento sul lavoro e non solo in agricoltura. A Latina arriverà Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil per guidare il corteo che si muoverà dalle autolinee per arrivare in piazza della Libertà. Si parte alle 9,30 da Via Cervone : “Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide. Contro lo sfruttamento lavorativo, basta caporalato, basta appalti e subappalti irregolari, basta morti sul lavoro”, il messaggio lanciato dal sindacato al quale hanno aderito numerose associazioni.

Per Maurizio Landini che parlerà dal palco allestito sotto la Prefettura di Latina alle 11.30: “Bisogna fermare un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone, non possiamo più aspettare. Per questo sabato saremo a Latina per una grande mobilitazione nazionale”. “Di fronte alla disumanità della morte di Satnam Singh, alla strage continua di morti sul lavoro, alla precarietà e all’impoverimento di chi per vivere ha bisogno di lavorare, è il momento – prosegue il leader della Confederazione – della mobilitazione permanente per la libertà nel lavoro e la giustizia sociale, con l’utilizzo di ogni strumento democratico: la piazza, lo sciopero, la solidarietà, la contrattazione collettiva, il contenzioso giuridico e il ricorso ai referendum per abrogare leggi balorde e sbagliate”.

“Sono 3 milioni le lavoratrici e i lavoratori – sottolinea la Cgil – in condizioni di irregolarità nel nostro Paese in tutti i settori e in tutte le attività, su 100 lavoratori regolari, quasi 13 sono in nero o in grigio. E 230mila sono gli occupati impiegati irregolarmente nel settore agricolo”. Inoltre “le 3.208 vittime di sfruttamento o caporalato, 2.123 in agricoltura e 897 nei settori del terziario, sono solo la punta dell’iceberg”.

Alla manifestazione hanno aderito: ARCI, ANPI, Libera, UDU – Unione degli Universitari, Associazione per il rinnovamento della Sinistra, Articolo 21, Sunia, Sbilanciamoci!, Forum Diseguaglianze Diversità, Lunaria, Libertà e Giustizia, Magistratura Democratica, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Rete dei Numeri Pari, AUSER, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Gruppo Solidarietà, Maiolati Spontini (AN), UISP, Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, Cittadinanzattiva, Left, Dario Nanni – Consigliere Comunale Roma Capitale, Movimento di Cooperazione Educativa, Greenpeace Italia, Legambiente, Europa Verde, Acli, Nonna Roma, Forum per il Diritto alla Salute, Cooperativa Sociale On the Road, Baobab Experience, ActionAid, Danish Refugee Council – Italia, CIES Onlus, A Buon Diritto, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Società Italiana Medicina delle Migrazioni, Campagna Ero Straniero, Italiani Senza Cittadinanza, Recosol, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Commissione Migrantes, Missionari Colombiani Provincia Italiana, CNCA, OXFAM – ITALIA, Senzaconfine.