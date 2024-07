Nominato il commissario prefettizio del Comune di Aprilia: è il prefetto Paolo D’Attilio

LATINA – E’ stato nominato il commissario prefettizio del Comune di Aprilia. E’ il prefetto in pensione Paolo D’Attilio che guiderà il comune fino alle prossime elezioni amministrative. A provvedere all’adempimento dopo le dimissioni di 22 consiglieri comunali è stata oggi la dottoressa Monica Perna vicaria della prefettura di Latina e facente funzioni in attesa dell’insediamento ufficiale della neo prefetta Vittoria Ciaramella. Contestualmente – si legge nella nota della Prefettura – è stata inoltrata al ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale.

Il commissario si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni, e non si esclude che la prefettura possa ritenere necessario per il Comune di Aprilia nominare una commissione d’accesso vista l’indagine per infiltrazioni mafiose nella PA.

Le dimissioni e il commissariamento seguono l’arresto del sindaco Lanfranco Principi che per primo aveva rassegnato le sue dimissioni.