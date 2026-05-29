APPUNTAMENTI
Grande successo per Cori Civitas Vini
Grande successo per Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto, il progetto – promosso e organizzato dal Comune di Cori, Assessorato all’Agricoltura, finanziato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio – dedicato alla biodiversità agricola, enogastronomica e culturale di Cori e del suo territorio di scena lo scorso fine settimana.
Alta partecipazione nel complesso Monumentale di Sant’Oliva per laboratori, masterclass sulle eccellenze locali, degustazioni, seminari, musica di qualità e visite guidate.
CORI CIVITAS VINI ha fatto di Cori il centro di un movimento virtuoso in cui le aziende, cantine in primis, hanno condotto i visitatori alla scoperta di un territorio in tutte le sue sfaccettature: dalle bontà enogastronomiche ai luoghi di produzione ai tesori storicoartistici.
Ad arricchire l’iniziativa e i suoi momenti di approfondimento, tra gli altri: Daniele Pili, presidente Coldiretti Latina, Luigi Niccolini, presidente Confagricoltura Latina, Fabio Genchi, dirigente Regione Lazio – Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Gilda Iadicicco, capo delegazione FAI Latina, Domenico Villani, Maestro Assaggiatore e Delegato per Roma e il Lazio dell’ONAF, Augusto Palombini, ricercatore CNR. All’evento erano presenti il Consigliere regionale Salvatore La Penna e l’On. Claudio Moscardelli.
“Sono ormai molte le manifestazioni di questo genere che vengono proposte al pubblico – ha affermato il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – ma noi intendiamo distinguerci: quello che vogliamo fare è promuovere Cori, da qui anche il nome della manifestazione, promuovere dunque, in primis, la città e poi le sue eccellenze, a cominciare dal vino Bellone e Nero Buono. Vogliamo promuovere il territorio attraverso una qualità superiore e per questo ringrazio l’assessore Simonetta Imperia”. “Un turismo di qualità, rurale e culturale – gli ha fatto eco quest’ultima – è quello che ci preme e ci sta a cuore. Stiamo cercando di aggregare un territorio attorno alle sue potenzialità – vino, olio, storia, tradizione – e dare visibilità alle realtà coresi attraverso un turismo culturale ma non solo. Siamo felici, infine, di vedere che molti, in questo fine settimana, in occasione dell’evento, hanno visitato le nostre cantine, assaggiato i nostri prodotti, ammirato le nostre bellezze, ma anche pernottato a Cori e sono stati ospiti presso i nostri ristoranti”.
L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di CORI CIVITAS VINI: i produttori, APS Polygonal, gli archeologi di APS Arcadia, gli Sbandieratori dei Rioni, i musicisti, l’Associazione Italiana Sommelier, l’Ente Carosello Storico, i ristoratori, i tanti presenti.
APPUNTAMENTI
Sermoneta consegna la Costituzione ai suoi diciottenni
SERMONETA – L’Amministrazione Comunale di Sermoneta celebra il doppio anniversario degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e gli 80 anni di voto alle donne consegnando, martedì 2 giugno 2026, alle ore 17 presso la Loggia dei Mercanti, una copia della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi di Sermoneta che nel corso di quest’anno compiono 18 anni e che nei giorni scorsi hanno ricevuto a casa la lettera di invito. Grazie alla collaborazione con l’agenzia giornalistica Ansa, verrà inoltre proiettata la mostra “Le donne della Repubblica – 80 anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA”.
Nel corso della cerimonia, dopo i saluti istituzionali della sindaca Giuseppina Giovannoli e del consigliere delegato alle politiche giovanili Roberto Paolo Calvani, interverrà Sesa Amici, a lungo Deputata e Sottosegretaria di Stato, prima firmataria della legge che ha reso la violenza sessuale un reato contro la persona.
«Questa iniziativa è pensata per accompagnare le nuove generazioni nel loro ingresso nella cittadinanza attiva – dichiara Giovannoli –. La maggiore età rappresenta l’inizio di un percorso di partecipazione consapevole alla vita democratica del Paese, e ricevere la Costituzione, testo fondante della Repubblica Italiana, è un gesto che richiama l’importanza dei diritti, dei doveri e dei valori su cui si basa la nostra convivenza civile».
«Con questa cerimonia vogliamo ribadire il ruolo centrale dei giovani nella costruzione del futuro del nostro Paese, la Costituzione come eredità morale e culturale che ci guida ogni giorno: conoscerla significa riconoscersi in una comunità e contribuire al bene comune», aggiunge il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Roberto Paolo Calvani.
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e alle associazioni del territorio.
APPUNTAMENTI
Torna Elettron al Museo Piana delle Orme tra innovazione e collezionismo vintage
LATINA – Il mondo delle telecomunicazioni e della tecnologia si appresta a vivere un fine settimana di grande fermento nel cuore della provincia di Latina. Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 gli spazi del Museo Piana delle Orme, a Borgo Faiti su via Migliara 43,5 a Latina, ospiteranno la nuova edizione di Elettron 2026. L’evento, ormai diventato un punto di riferimento nazionale per appassionati del settore ed esperti, offrirà un viaggio completo che spazia dalla componentistica specializzata alla strumentazione radio professionale, senza dimenticare l’informatica, i libri tecnici e il fascino del collezionismo vintage.
Ne abbiamo parlato con l’organizzatore Sandro Del Signore:
La manifestazione, curata nei minimi dettagli dall’organizzazione del 773 Radio Group, aprirà i battenti nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle 19.00, mentre la domenica si concluderà anticipatamente alle ore 15.00. L’ingresso è libero e gratuito.
“Un’occasione imperdibile per scoprire pezzi rari o per approfondire la conoscenza del Diploma Permanente Museo Storico Piana delle Orme in un ambiente che stimola lo scambio di competenze e la curiosità”, sottolineano gli organizzatori che si dicono fiduciosi di superare il grande successo delle passate edizioni e hanno annunciato ufficialmente il prossimo appuntamento con l’evento Onde Antiche, in calendario per il 26 e 27 settembre 2026.
APPUNTAMENTI
I Sapori del Parco, tutto pronto per la terza edizione
Sabaudia si prepara ad accogliere la terza edizione de “I Sapori del Parco”, l’evento dedicato alle eccellenze del territorio e alla valorizzazione del Parco Nazionale del Circeo. L’appuntamento è in programma il 6 e 7 giugno al Centro Visitatori di via Carlo Alberto e proporrà due giornate tra natura, gastronomia, laboratori, sport e attività all’aria aperta.
L’iniziativa, patrocinata da ministeri, Regione Lazio, Federparchi e Comuni del territorio, punta a promuovere biodiversità, sostenibilità e tradizioni locali attraverso degustazioni, show cooking, incontri e percorsi esperienziali dedicati a famiglie e visitatori.
Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno la preparazione della ricotta di bufala con il casaro Alessandro De Cesaris, il laboratorio creativo “Il bouquet a Km0” curato dalle Lady Chef di Latina e la degustazione guidata del cocomero pontino. In programma anche masterclass sui vitigni locali e sui prodotti della tradizione.
Tra le novità di questa edizione anche uno show cooking gluten free con lo chef Andrea Palmieri, volto televisivo di Rai e Alma Tv, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Lazio.
Spazio anche agli approfondimenti sul turismo sostenibile, sul rapporto tra sport e natura e sulla valorizzazione di vino e olio come simboli della cultura mediterranea. Non mancheranno attività outdoor, laboratori per bambini e visite al Museo del Parco.
La presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, ha sottolineato come l’evento rappresenti un modello di collaborazione tra territorio, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere una fruizione sostenibile dell’area protetta.
“I Sapori del Parco” si svolgerà sabato 6 giugno dalle 17 alle 23.30 e domenica 7 giugno dalle 10.30 alle 22.30 al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo di Sabaudia.
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