Olimpiadi di Parigi, la boxeur di Latina Alessia Mesiano passa agli ottavi e sfida la campionessa in carica Kellie Harrington

LATINA – Una buona notizia per il pugilato azzurro e anche per Latina che le ha dato i natali il 7 dicembre del 1991: l’atleta delle Fiamme Oro Alessia Mesiano nei 60 kg passa il turno vincendo contro la turca Gizem Ozer sul ring della Arena Parigi Nord. La boxeur pontina se la vedrà oggi (lunedì 29 luglio alle 15,46) con la campionessa in carica, l’irlandese Kellie Harrington.

CHI E’ – Alessia Mesiano ha cominciato tardi la carriera di boxeur, a 19 anni, nella palestra aperta a Latina da un suo amico. Parallelamente pratica l’atletica ma alla fine, per via di una periostite tibiale, decide di continuare soltanto con il pugilato di cui si innamora. Ha conquistato l’oro mondiale nel 2016 ad Astana nei 57 kg. Nel suo palmares anche tre bronzi: due iridati e uno continentale.